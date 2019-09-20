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20.09.2019 - 00:00 |

Kolay iletişim kurabiliriz

İkizler burcuna ilerleyen Ay bugün Venüs ve Merkür ile uyumlu açıda kalırken, akıcı ilişkiler, görüşmeler ve daha rahat bir iletişim yaşanabilir.

Kolay iletişim kurabiliriz

Bugün ne yapılabilir? İkizler burcuna ilerleyen Ay bugün Venüs ve Merkür ile uyumlu açıda kalırken, akıcı ilişkiler, görüşmeler ve daha rahat bir iletişim yaşanabilir. Zihinsel alanda yaratıcılığımızı kullanabileceğimiz bir gündeyiz. Sanatsal uğraşlar ve ilişkiler açısından da imkanlarımızı kullanabilir ya da önceki deneyimlerimizin sonuçlarını alabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bugün duygusal alanda daha hafif ve fazla değişken davranabiliriz. Kimi zaman güvensizlik yaratabilecek durumlar yaşanabilir. Bu nedenle özellikle yakın ilişkilerde alaycılık ya da istikrarsızlık gündeme gelebilir. Her şeye rağmen hafta sonu yaklaşırken, kendimizi daha sosyal bulacağız. Dedikodular da dikkat çekebilir.  

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/ Rüzgar Değişikliklerden kazançlı çıkabiliriz. Takvime göre bugün Rüzgâr günündeyiz. Her türlü iletişim açısından güzel bir gündeyiz. Bugün değişikliklere karşı durmak oldukça zor. Kararlı şartlar aramaktan yorulabiliriz. Ancak sorumluluklarımızı yerine getirmek için konsantre olmak durumundayız.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Bugün oldukça güçlü zihinsel süreçler yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizdekilerle etkinlik organize edebilirsiniz. İş hayatınızda yazılı iletişiminizin yoğun olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Yapmayı hayal ettiğiniz konularda kısıtlanma yaşadığınızı hissettiğiniz zamanlar olabilir. Riskli konularda karar verme konusunda cesaretli davranabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Maddi kaynaklarınız konusunda bugün yeni kararlar almak için imkanlar oluşacaktır. Harcamalarınızı seyahatlerinize yönlendirme isteği içinde olabilirsiniz. İş hayatınızda engellediğinizi hissedeceğiniz zamanlar var. Yaşadığınız olaylara karşı dayanıklılık gösterebileceksiniz. Başkalarından destek alabileceksiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizle ilgili yeni kararlar alıp, yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde beslenmenize dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Gün içinde değişken durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kişisel olarak önem verdiğiniz konularla ilgilenmek keyfinizi yerine getirebilir.  Öğlen saatlerinde yoğun düşünceler içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Hayatınızda gizli kalmış konularla ilgileneceğiniz bir gün yaşayabilirsiniz. Sabah saatlerinde pozitif düşünceler içinde olabilirsiniz.  Psikolojik olarak bilinçaltınızla ilgili dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde zihinsel süreçleriniz daha yüksek olabilir. Yeni haberler alacağınız, keyifli zamanlar var.Devamını Oku

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Bugün

Gelecekle ilgili beklentilerinizle ilgileneceğiniz bir gün yaşayabilirsiniz. Sabah saatlerinde daha kolay risk alabileceğiniz zamanlar var. Hayallerinizde kısıtlandığınızı hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için imkânlar var. İş hayatınızda destek alabileceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz, bu durum sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

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Bugün

Bugün iş hayatınızdaki hedeflerinize ulaşmak için büyük bir dayanıklılık göstereceksiniz. İlişkilerinizde engellendiğinizi hissetseniz de günün büyük kısmında iyimserlik söz konusu. İş hayatınızda yeni haberler alabilir, yeni seyahatler yapabilirsiniz. Çift durumlu olaylar için karar vermekte acele etmeyin.Devamını Oku

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Bugün

Yeni ufuklara açılmak ve yeni şeyler öğrenmek için çok hevesli bir gündesiniz. Yolculuk planları için teşvik edici imkânlar çıkabilir karşınıza. Akademik olarak yeni başlangıçlar yapmak için kararlar alabilirsiniz.  Aşkta engeller yaşanabilir. Değişen durumlara göre kendinizi ayarlamalı ve sakin kalmaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Sabah saatleri olaylara karşı iyimser tutumunuzu sürdürebileceksiniz.  Ortaklı para durumlarında yeni kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Yazılı iletişiminizin bol olduğu bir gündesiniz. İş hayatınızdaki olaylara karşı dayanıklılık göstereceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

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Bugün

İkili ilişkilerinizin gündeminizi etkilediği zamanlar var. Eşinizin konularıyla ilgilenebilirsiniz. Sabah saatleri daha fazla güven hissedebileceğiniz imkânlar var. Kolayca risk almak isteyebilirsiniz, dikkatli olmakta fayda var. Yaşanan değişken durumlara karşı dayanıklılık göstermek, size güç katacaktır. Yazılı anlaşmalara özenli yaklaşmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma koşullarınız gündeminizi etkileyebilir. Aldığınız sorumluluklarda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Sağlıkla ilgili yeni haberler alacağınız zamanlar olabilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dayanıklılık gösterebileceksiniz.  İşte beraber çalıştığınız kişilere karşı daha iyimser davranmakta fayda olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz, iletişimi bol bir gün sizi bekliyor. Zihninizin hızına siz bile yetişemeyebilirsiniz.  Sabah saatlerinde cömert davranacağınız zamanlar var, harcamalarınızda dikkatli olmalısınız. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Risk alacağınız konularda uygun imkânlar var. Aşkta kısıtlayıcı durumlar oluşabilirDevamını Oku

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Bugün

Bugün gündeminizi evinizle ilgili konular oluşturabilir. Sabah saatlerinizde eviniz için para harcamak isteyebilirsiniz. Aile içinde güvende hissedeceğiniz olaylar yaşanabilir. Yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Babanızla ilgili konular gündeme gelebilir. İş hayatınızda çift taraflı durumlar yaşanabilir. Değişken durumlara karşı uyanık olmakta fayda var.Devamını Oku

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