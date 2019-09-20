Kolay iletişim kurabiliriz

Bugün ne yapılabilir? İkizler burcuna ilerleyen Ay bugün Venüs ve Merkür ile uyumlu açıda kalırken, akıcı ilişkiler, görüşmeler ve daha rahat bir iletişim yaşanabilir. Zihinsel alanda yaratıcılığımızı kullanabileceğimiz bir gündeyiz. Sanatsal uğraşlar ve ilişkiler açısından da imkanlarımızı kullanabilir ya da önceki deneyimlerimizin sonuçlarını alabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bugün duygusal alanda daha hafif ve fazla değişken davranabiliriz. Kimi zaman güvensizlik yaratabilecek durumlar yaşanabilir. Bu nedenle özellikle yakın ilişkilerde alaycılık ya da istikrarsızlık gündeme gelebilir. Her şeye rağmen hafta sonu yaklaşırken, kendimizi daha sosyal bulacağız. Dedikodular da dikkat çekebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/ Rüzgar Değişikliklerden kazançlı çıkabiliriz. Takvime göre bugün Rüzgâr günündeyiz. Her türlü iletişim açısından güzel bir gündeyiz. Bugün değişikliklere karşı durmak oldukça zor. Kararlı şartlar aramaktan yorulabiliriz. Ancak sorumluluklarımızı yerine getirmek için konsantre olmak durumundayız.