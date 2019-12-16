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16.12.2019 - 10:57 |

Kolektif House 4. lokasyonunu Ataşehir'de açtı!

Girişimcilerden yatırımcılara, şirketlerden serbest çalışanlara pek çok gruba ortak çalışma ve ofis alanları sunan Kolektif House, 4'üncü lokasyonunu Anadolu Yakası'nda Ataşehir'de açtı.

Kolektif House 4. lokasyonunu Ataşehir'de açtı!

Paylaşımlı ofis konseptiyle yaklaşık 5 yıl önce kapılarını açan Kolektif House, hızlı büyümesini sürdürüyor. Levent, Şişhane ve Maslak'tan sonra 4'üncü lokasyon olarak Anadolu Yakası'nı tercih eden şirket, Kolektif House Ataşehir'de girişimcileri, yatırımcıları, serbest çalışanları ve kurumsal şirketleri bekliyor.

Şirket ihtiyacına özel esnek tasarım imkânı sunuyor

Nidakule Batı Ataşehir'deki yeni lokasyonda 4.500 metrekarelik alanda hizmet vereceklerini ifade eden Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO'su Ahmet Onur, “2 kattan oluşan bir alanda yerini alan Kolektif House Ataşehir'de toplamda 142 ofis yer alıyor. Ofis alanları ise özel olarak şirket ihtiyacına göre istenilen büyüklükte esnek olarak tasarlanabiliyor” diye konuştu.

Açılış yapılmadan ofislerin yüzde %50'si doldu

Yaklaşık 1.000 kişi kapasiteli ortak kullanıma açık alana sahip Kolektif House Ataşehir'deki ofislere ilginin de yoğun olduğunu vurgulayan Ahmet Onur, açılış yapılmadan dahi ofislerin yüzde %50'sinin dolduğunu söyledi. Şu anda 4 farklı lokasyonda 25'i aşkın farklı sektöre ev sahipliği yaptıklarının altını çizen Ahmet Onur, bu yeni Kolektif House Ataşehir ile birlikte kurumsal müşterilere yeni nesil ofis hizmeti vermeyi hedeflediklerini belirtti.

“Bir ofiste keşke olsa” denilen her şey düşünüldü

Amaçlarının serbest çalışanlardan startup'lara, butik ajanslardan kurumsal şirketlere kadar farklı sektörlerde, işini tutkuyla yapan ve ilhamını bir arada olmanın gücünden alan herkesi şimdi de Kolektif Ataşehir'de tek bir çatı altında toplamak ve onlara çalışabilecekleri ‘yaşayan' bir ofis alanı ve ortamı yaratmak olduğunu vurgulayan Ahmet Onur, sözlerine şöyle devam etti: “Kolektif Ataşehir'de üyelerimize 7/24 ofis kullanımı, tüm gün kahve ve çay servisi, hızlı ve güvenilir internet erişimi, otopark, temizlik ve güvenlik gibi operasyonel hizmetler vereceğiz. Ayrıca üyelerimizin kendine ve işine değer katması için ihtiyacı olan her şeyi de düşündük. Bu bağlamda pazartesi sendromunu yok eden aile kahvaltılarından, iş çıkışlarında herkesi bir araya topladığımız atölye ve söyleşilere, yoga seanslarından rahat bir nefes alabilecekleri Kolektif bahçeye, 230 m2'lik etkinlik alanı KoLounge'dan iş ve ekip toplantıları için özel tasarlanmış toplantı odaları KoRoom'lara kadar “keşke olsa” denilebilecek her şeye yeni lokasyonumuzda erişmek mümkün.” Kolektif House olarak aile bilinci yaratmaya büyük önem verdiklerine dikkat çeken Onur, “Yola ‘Kalbine iyi gelen işine de iyi gelir' mottosuyla çıktık. En büyük önceliğimiz de yeni lokasyonumuzda da bu bilinci devam ettirmek” dedi.

 

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