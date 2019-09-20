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20.09.2019 - 13:59 |

Koltuk takımı seçerken dikkat edilmesi gerekenler

İyi bir koltuk takımı evinize yapacağınız en büyük mobilya yatırımlarından biridir. Gerçekten iyi bir mobilya almak istiyorsanız bu önerilerimizi göz önünde bulundurmanızda fayda var.

Koltuk takımı seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Yaşam alanlarında en dikkat çekici ürünlerden biri olan koltuk takımları, uygulamak istediğiniz ev dekorasyonu stilini hayata geçirmeniz konusunda katkı sağlamanın yanı sıra evinizde konforlu zaman geçirmenize de yardımcı oluyor. Peki; koltuk takımı nasıl seçilir ve oturma grubu alırken nelere dikkat edilmeli?

Kumaşının kaliteli olduğuna dikkat edin

Birkaç yıl içinde deforme olacak kumaşa sahip bir koltuk takımını kesinlikle almayın. Ne yazık ki iyi olmayan bir kumaş sizi uzun yıllar mutlu edemez. Koltuk takımlarınız aynı zamanda iyi bir finansal yatırım olduğu için iyi bir kumaşa sahip olduğuna dikkat edin.

Odanızın büyüklüğü doğrultusunda seçim yapın

Oturma odası ya da salonunuz için bir takım alacaksınız. Peki, bu takım kaç kanepeden ve berjerden oluşacak? Bu soru ailenizdeki kişi sayısı yani ihtiyaçlarınız ile bağlantılı olsa da aslında evinizin genişliği ile de ilgili. Bu nedenle eğer yeni evlenecekseniz ya da yeni taşınacağınız bir ev için oturma grubu almaya karar verecekseniz evin genişliği doğrultusunda karar vermenizde yarar var. Koltuk takımlarına 2, 3 ya da 4 kişilik kanepeler dâhil edilebiliyor. Eğer küçük salon için koltuk takımlarına göz atıyorsanız bu noktada köşe takımlarını değerlendirebilirsiniz. “L koltuk” olarak da bilinen bu koltukları da berjerler ve puflarla kombinleyebilirsiniz.

Bir şeyleri göstermez diye koru renkli mobilya tercih etmeyin

Bu madde tamamen tarzınızla alakalı bir detay. İçeceğim dökülürse çok belli olur, kedimin veya köpeğimin kılları görünür diye beyaz mobilya yerine koyu renkli mobilya almayı düşünüyorsanız bundan vazgeçin. Önemli olan sizin tarzınıza uygun bir mobilyaya sahip olmanız.

Garanti süresine dikkat edin

Mobilya almadan önce koltuk takımınızın iskeletine mi yoksa kumaşına mı garanti verdiğine ve kaç yıl garantili olduklarına dikkat edin. 

İhtiyaçlarınızı göz önünde bulundurun

Koltuk takımı renk seçimi konusunda da odanın büyüklüğü doğrultusunda karar verebilirsiniz. Eğer küçük bir odanız varsa odayı daha büyük göstermek için açık renkli ve minimal tasarımlara sahip ürünleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca kanepe ve berjerleri farklı fakat birbirine uyumlu renklerde tercih edebilir, alanın dekorasyonunu hareketlendirebilirsiniz.Duvarlarınızı da koltuk renginden birkaç ton açık ya da koyu tonlarda seçebilirsiniz. Tek duvara duvar kâğıdı uygulamak ya da duvarı farklı bir renge boyamak ise evinize şık bir hava katabilir.

Yastıklara dikkat edin

Yastıklarınızın kaliteli olmasına özen gösterin. İçerisinde hemen deforme olacak malzemeler bulunan yastıklar iyi değildir.

 

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