Komagene ile her ayın 15'i çiğ köfte günü

15 Şubat’ta Türkiye’nin Çiğ Köfte günü +%50 bedava kampanyasını 100. kez yapacak olanKomagene, müşterilerine de +%100 bedava uygulaması ile sürpriz yapıyor.



Komagene yönetimi, 2009 yılının Kasım ayında başladığı kampanyanın ilkini yaparken duyduğu heyecanı hiçbir zaman kaybetmediğini aksine her kampanyaya daha hırslı hazırlandıklarını, daha çok odaklandıklarını ve aynı zamanda 100 aydır bir kampanyayı başarılı bir şekilde hiç ödün vermeden uygulamanın haklı gururunu yaşadıklarını söylüyorlar.



‘‘Her ayın 15.’de +%50 bedava çiğ Köfte ve Türkiye’nin Çiğ Köfte Günü’’ kampanyası bir Komagene markası kampanyasıdır ve 100. kampanyaya özel müşterilerimize teşekkür etmek istiyoruz diyen yöneticiler kampanya sloganını 100. kampanyaya özel ‘‘yüzünüzü güldürecek 100. kampanya’’ olarak belirlediklerini ifade ediyorlar. Bu kampanyaya özel tüm Komagene şubelerinde kampanyanın ‘‘alınan porsiyonlarda +%100 bedava ’’ şeklinde uygulanacağını belirtiyorlar.







