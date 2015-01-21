Konstantiniyye’den İstanbul’a sergisi

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Yunus Emre Enstitüsü ve İKASD İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği işbirliğiyle ‘’Konstantiniyye’den İstanbul’a: 19. Yüzyıl ortalarından 20. Yüzyıla Boğaziçi Fotoğrafları’’ sergisini 20 Ocak – 3 Şubat 2015 tarihleri arasında Arnavutluk, Tiran Güzel Sanatlar Üniversitesi Galerisi’nde düzenliyor.



Küratörlüğünü M. Sinan Genim’in yaptığı, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Fotoğraf Koleksiyonu’ndan derlenen ve 19. yüzyıl ortalarında İstanbul’da faaliyet göstermeye başlayan fotoğraf ustalarının eserlerinin yer aldığı Konstantiniyye’den İstanbul’a: 19. Yüzyıl Ortalarından 20. Yüzyıla Boğaziçi Fotoğrafları sergisi, bir devrin İstanbulu’nu çarpıcı yapıları, gündelik hayatı ve ilginç kişilikleriyle gözler önüne seriyor.



Usta fotoğrafçılar James Robertson, Félice Beato, Pascal Sébah, Polycarpe Joaillier, Abdullah Biraderler, Guillame Breggren, Bogos Tarkulyan, Mihran İranyan ve Gülmez Biraderler, dönemin ağır ve zahmetli teknikleriyle çekilmiş fotoğraflarla İstanbul’un geçmişteki çehresini belgelemekle kalmıyor, bir sanayi merkezi, hatta büyük bir metropol haline gelmiş, silueti, mimarisi, taşıtları, köprüleri, rıhtımları, caddeleri ve meydanlarıyla bambaşka bir görünüme kavuşmuş olan bu şehrin kıyılarında bizleri Karaköy’den Rumelifeneri’ne uzanan keyifli bir yolculuğa çıkartacaklar.



İKASD tarafından projelendirilen, Tiran Yunus Emre Kültür Merkezi ev sahipliğinde, T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C.Tiran Büyükelçiliği, Art and Life Project desteği ile gerçekleşen sergi, 3 Şubat 2015 tarihine kadar Tiran Güzel Sanatlar Üniversitesi Galerisi’nde, Türkiye ve bu yakın coğrafyasını sanat ekseninde buluştururken, iki kültürün ortak noktalarına da ışık tutmayı hedefliyor.