Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEvcil HayvanKöpekler depremi önceden hisseder mi?
10.10.2019 - 11:45 |

Köpekler depremi önceden hisseder mi?

Geçen günlerde İstanbul’da meydana gelen deprem, "Hayvanların tepkisi depremin habercisi olabilir mi?" sorusunu akıllara getirdi. Konuyla ilgili Veteriner İç Hastalıklar ve Psikoloji Uzmanı Prof.Dr. H.Tamer Dodurka çarpıcı açıklamalarda bulundu

Köpekler depremi önceden hisseder mi?

Depremin ürettiği elektromanyetik alanın, algılama kapasitesi insandan çok fazla olan birçok hayvanı daha deprem öncesi dahi irkilttiği çeşitli bilimsel gözlemlerle ortaya konuldu. Bu nedenle bu tür canlıların deprem habercisi olma özelliği tarih boyunca toplumun ve araştırmacıların ilgisini çekti.

Yaşanan tüm büyük depremlerin hepsinde, hayvanlarda deprem oluşmadan birkaç gün önce başlayan garip hareketler kaydedildiğini belirten Prof.Dr.H.Tamer Dodurka "İzmit ve Bolu depremleri öncesinde de binlerce insanımız hayvanlardaki bu garip davranışlara şahit oldular. 17 Ağustos depreminden sonra yapılan araştırmalarda, deprem öncesi birçok sıra dışı olaydan bahsedildi ve bunların neredeyse yarısı hayvanlarla ilgiliydi. Hangi hayvan türünün daha fazla tepki verdiği bilimsel olarak izah edilememiştir. Balık ve sürüngenlerin daha duyarlı olduğuna dair ipuçları var ancak en fazla köpeklerin verdiği tepkiler gündeme taşınıyor. Bunun da muhtemel nedeni, bu hayvanların yakın çevremizde olmalarıdır. Yine de bazı araştırmacılar, köpeği en duyarlı hayvanlar arasında sayarlar. Böyle olunca köpeklerin verdiği tepkilerin deprem habercisi olarak kullanılıp kullanılamayacağı tartışmalarını gündeme getiriyor" dedi. 

Köpekler depremi önceden hisseder mi?

Köpeklerin böyle bir durumda kendilerini nasıl hissettiklerine dair bilgiler veren Dodurka konuyla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Düşük frekanslı sesler, yer kabuğu titreşimleri, yer çekim anormallikleri, yer eğimindeki değişimler ve sismik dalgalar, deprem öncesi açığa çıkan çeşitli gazların kokuları, havadaki iyonizasyon değişimleri, özellikle elektromanyetik alan değişimleri gibi depremle alakalı doğa olaylarını gerek bizden daha gelişmiş duyu organları gerekse açıklanamayan diğer algılama yetenekleri ile hissedebiliyorlar. Hatta bu elektromanyetik alan değişimlerinin onları rahatsız ettiği ve huzursuzlaştırdığı ileri sürülüyor. Ancak her deprem aynı özellikleri taşımadığı için örneğin bazı depremlerde bu elektromanyetik dalgaların yoğunluğu düşük olduğu için tepkisiz kalabiliyorlar. Çok uzak mesafelerden dahi koku alabilme yeteneğine sahip olan köpeğin, deprem sırasında veya deprem olmadan evvel toprak altında oluşan birtakım hareketler sırasında ortaya çıkan gaz veya benzeri kokuları duyması zor görünmüyor.

Köpekler depremi önceden hisseder mi

Atalarından gelen deneyimler sayesinde, köpek böyle bir koku duyduğunda arkasından tehlike geldiğine iyice şartlanmış olabilir. Köpeklerin 20 bin-80 bin titreşim/saniye olan sesleri rahatça duyabildiğini biliyoruz. O halde yer altındaki titreşimler henüz insanları sarsacak boyutlara ulaşmadan köpekler tarafından duyuluyorsa pek şaşmamak gerekir. Özellikle esas sarsıcı dalgalar oluşmadan önce yayıldığı bilinen düşük yoğunluktaki dalgaları insanların hissetmesi mümkün değil ama köpeklerin hissetmesi zor gözükmüyor. Suda yaşayan hayvanlar, sudaki kimyasal değişikliklere son derece hassas olduğu için depremi önceden kolayca hissettikleri düşünüyor." 

Köpekler deprem öncesi hangi tepkileri verirler?

Hayvanların tepkilerini kontrollü ortamlarda izleyebilmek için çeşitli deneylerin yapıldığına değinen Dodurka "1996 yılında Osaka Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri laboratuarında hazırlanan deney ortamında, hayvanlar suni olarak oluşturulan elektromanyetik bir alana alınmış ve bu hayvanların panik halinde kaçışları, huzursuzlukları kameradan izlenmiştir. Yine havadaki iyonizasyon değişimleri laboratuvar ortamında oluşturularak hayvanların tepkileri incelenmiştir. Bu tepkiler, hayvanın deprem merkezinden uzaklığına, depremin niteliğine ve köpeğin bireysel özelliklerine göre değişmekle beraber genellikle korku ve anksiyete belirtileridir. Örneğin; sürekli saklanma, kaybolma, dışarı çıkmayı veya içeri girmeyi reddetme, anksiyete yani sıkıntı ve endişe, psikojenik şok ,kaçma, havlama uluma, ağlama, havayı koklama, yeri kazma, yabancılara karşı tepkisiz olan bir hayvanın yabancılara saldırması, sahibinin yanından ayrılmama, ani irkilme ve kulak kabartma veya korkudan dolayı tamamen tepkisiz kalma" diye konuştu.

Deprem tahmin merkezlerinde hayvan davranışlarından nasıl faydalanıldığını anlatan Dodurka, kullanılan yöntemler hakkında da bilgi verdi: "Genellikle iki yöntem kullanılıyor. Birincisi mobil ağlar sayesinde doğadaki verileri ileten bir gözlemciler ağı kurmak, ikincisi ise kontrollü şartlar altında tutulan hayvanların davranışlarını izlemek. Bu çalışmalar arasında en iyi örneğe Çin’de rastlamaktayız. Çin Devleti 1970 yılından itibaren muhtemel bir depreme karşı kitlesel bir hazırlık programı başlattı. 1974 yılında deprem beklentisi iyice artması üzerine 100 binden fazla gözlemci, hayvan davranışları, su kaynakları, hava ve suyun ısısı, bitkiler gibi depremin muhtemel habercilerini gözlemeyle görevlendirildi. 1974 yılının aralık ayında hayvan hareketlerinde görülen anormallikler üzerine yerleşim alanları boşaltıldı ve oluşan 7.3’lük deprem sonucunda kimseye bir şey olmadı ve 10 milyon kişi, mutlak bir ölümden kurtuldular. Ancak daha sonraki depremlerde hayvanlar aynı performansı göstermediler." 

Köpekler depremi önceden hisseder mi

Hayvanların tepkisine 'deprem habercisi' diyebilir miyiz?

"Bu davranışlara deprem habercisi olarak güvenebilir miyiz?" sorusunu Prof.Dr.H.Tamer Dodurka "Tek bir hayvanın tepkilerine asla güvenemeyiz. Çünkü depremlerin özellikleri de hayvanların depreme olan tepkileri de standart değildir, Bazı hayvanlar hiçbir depreme tepki vermeyebilir, bazıları ise bir depreme tepki verirken diğerine vermeyebilir. Gözlemler hayvan davranışı konusunda deneyimsiz ve ön yargılı kişiler tarafından yapılabiliyor, bu hatalı yorumlara neden olabilir. Verilen tepkiler depreme özgü olmayabilir. Yani hayvanlar benzeri tepkiyi meteorolojik olaylara da verebiliyor" cevabını verdi.

"Hayvan davranışlarını izleyerek depremin tam olarak zamanını anlamak mümkün değil ancak depremin yaklaşmasına dair sinyalleri alabilmek mümkün" diyen Dodurka "Geniş bir alanda yaşayan hayvanların çoğunda aniden ortaya çıkan ait garip davranışların deneyimli kişiler tarafından gözlenmesi ve jeofizikçilerin bu verileri deprem öncesi yaşanan diğer doğa olayları ile birlikte değerlendirmesi sonucunda deprem oluşacağına dair bulgular artacaktır. Henüz daha güvenilir bir deprem habercisi olmadığına göre bu veriler mutlaka değerlendirilmeli" ifadelerini kullandı.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

İstanbul Moda Haftası: 4. Gün

İstanbul Moda Haftası: 4. Gün
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
KOVA
BALIK
Bugün

Bilemediğiniz konulardan kaynaklı kayıplar gündeminizi etkileyebilir. Elinizde olmayan nedenlerden işlerinizde çözülmeler yaşayabilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. Arkadaşlarınıza vakit ayırmak size iyi gelecektir. İş hayatınızda alacağınız destekler işlerinizi kolay bitirmenizi sağlayabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek umutlarınızla ilgili projeler üretebilirsiniz. Sosyal konulara yöneleceğiniz zamanlar var. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha kolay ilerleyebilirsiniz. İşlerinizi tamamlayabilmek için şartlar lehinize çalışıyor. Uğraştığınız işle ilgili sorumluluklarınızı tamamlayabilmek için alternatif planlar yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hedeflerinize ulaşmak için daha fazla çaba göstereceğiniz zamanlar içindesiniz. Uğraştığınız işlerde mücadele edebilirsiniz. Otorite figürleriyle iletişiminize özen göstermeniz de fayda var. Bürokratik engellere karşı dikkatli olun. Gelecek yönündeki projelerinizde olumlu geri dönüş alabilirsiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmaktan keyif alacağınız bir gündesiniz. Özgürleşmek için planlar yapabilir, seçtiğiniz bir konu üzerinde eğitim almaya başlayabilirsiniz. İnandığınız konuları paylaşmak için çevrenizle iletişim halinde olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelebilir. İş hayatınızda hedeflerinize ulaşmak için mücadele içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı konular gündeminizi oluşturabilir. Endişe ve korku duyduğunuz olaylarla karşılaşabilirsiniz. Finansal konularınıza zaman ayırabilirsiniz. Yenilenme ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konularla uğraşacağınız zamanlar olabilir. İşlerinizde bürokratik engellere takılabilirsiniz. Gelecek yönünde yeni planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkilerinizde denge kurmak istediğiniz bir gündesiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi uğraştıran işlerle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Gün içinde yapacağınız anlaşmalara özen göstermenizde fayda var. Hedeflerinize ulaşmak için alternatif programlar yapabilirsiniz. Annenizle ilgili konular göz ardı etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. İşlerin tamamlanması ve gelecek yönünde düşünce ve projeler geliştirmek isteyebilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar içindesiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte alternatif planlar yapmak uğraştığınız işler yönünden faydalı olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmek istediğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Uğraştığınız işlerde göz önünde olmak sizi iyi hissettirecektir. Gelecek yönünde atılımlar yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Keyif aldığınız yerlerde olmak isteyebilirsiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirebilir ve onlar için harcama yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Geçmişte kalan konular gündeminize gelebilir. Kendi iç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Gün içinde güven aradığınız yerlere çekilebilirsiniz. Babanızla ilgili olaylarla uğraşacağınız zamanlar var. İş hayatınızda uğraştığınız konuların tamamlandığını görebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. İletişimin yoğun olduğu zamanlar var. İş hayatınızdaki sorumluluklarınız için mücadele edebilirsiniz. Gelecek yönünde yeni alternatif planlar yapabilirsiniz. İşlerinizi tamamlamak için kendinize fırsat tanımalısınız. Gün içinde kardeşlerinize vakit ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi kullanarak daha kolay ilerleyebilirsiniz. Maddi konularla ilgili sorumluluklar almak zorunda olduğunuz bir gündesiniz. Gün içinde başkalarından gelecek desteklerle işlerinizi kolayca tamamlayabilirsiniz. İş hayatınızın geleceği ile ilgili yeni projeler geliştirebilirsiniz. Ticari anlaşmalara özenli yaklaşın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Geleceğiniz için alternatif fikirler üretip, bunları proje haline getirebilirsiniz. Hassasiyet gösterdiğiniz konulara daha fazla eğilmek isteyeceğiniz zamanlar var. Beden sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Öykü Yıldırım
Öykü YıldırımPratik Kahvaltı Seçenekleri
Op.Dr. Tufan Evciman
Op.Dr. Tufan EvcimanGöz Sağlığınızı Korumak İçin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinCinselliğin Gereksinimleri
Betül Yergök
Betül YergökHer Şeye Anlam Yükleme
Ergoterapist Rabia Tuğçe Karaman
Ergoterapist Rabia Tuğçe KaramanPopüler Terapi: Duyu Bütünleme
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşEv Bitki Toprağı Nasıl Olmalı
Fulya Uçem
Fulya UçemMasseter Botoks Zararlı mı?
Begüm Kılıç
Begüm KılıçEstetiğin Pembe Hali
Op. Dr. Tamer Gültekin
Op. Dr. Tamer GültekinVajinismus Tedavisi
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanÇekingenlik Kader Değil
En Çok İzlenen Videolar
#parayladeğilşefkatle: Hayvan sahiplenme hakkında her şey#parayladeğilşefkatle: Hayvan sahiplenme hakkında her şey
kafe-in | Kahvenin a'sı b'si c'sikafe-in | Kahvenin a'sı b'si c'si
Yediğim İçtiğim Sizin Olsun | Dünya Kahve Günü ÖzelYediğim İçtiğim Sizin Olsun | Dünya Kahve Günü Özel
Omurgayı güçlendiren hareket (Shoulder Bridge)Omurgayı güçlendiren hareket (Shoulder Bridge)

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İşte dikkatli olalım

İşte dikkatli olalım

Argan yağının cilde faydaları nelerdir?

Argan yağının cilde faydaları nelerdir?

Makyaj ürünleri çok yönlü nasıl kullanılır?

Makyaj ürünleri çok yönlü nasıl kullanılır?

Saçlarınızı boyamadan önce nelere dikkat etmelisiniz?

Saçlarınızı boyamadan önce nelere dikkat etmelisiniz?

Sıradaki Haber