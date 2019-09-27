Köpeklerin ev dışı aktivitelerinin başında dolaştırma ve oyun faaliyetleri gelir. Sahipleri için köpekleri dolaştırırken dikkat edilmesi gereken durumları paylaştık.

Köpekleri dolaştırırken dikkat etmeniz gerekenler:

-Hangi cins, ırk ya da boyda olsun insanlığın kadim dostu köpekler, mutlaka ev dışında gezdirilmelidirler.

-Ev ortamında beslenme ve sevgi ile enerji dolan yaramazlar, yaşadıkları ortam içerisinde istenmeyen enerji boşalmaları yaşayabilirler.

-Köpek dolaştırmada en önemli konu, doğaları gereği sürü içgüdüsüyle hareket eden köpeğe, efendinin kim olduğunu öğretmektir.

-Dolaştırılan alanların hijyenikliği hem köpeğiniz için hem de alanların bir dahaki eğlencede benzer şekilde kullanılabilmesi için önemlidir.

-Köpeğe daha hakim olunması ve bir şeyler öğretilmesi adına abartılmadan ödül mamaları ve köpek kurabiyeleri, etkili sonuçlar elde edilmesini sağlar.

-Bir diğer konu ise; siz dostunuz ile dolaşırken size katılan ya da kendi bölgelerini savunmaya geçen diğer köpekler ile ilgili.

Mutlaka bu konuda köpeğinizin ve sizin eğitimli olması gerekir. Kediler gibi köpeklerde savunmacı ve alancıdır. Özellikle iri boydaki çoban güdülü ırklara sahip köpekler, kendileriyle birlikte sizi de savunma amacı taşırlar.

-Eğer imkanınız var ise dostunuz ile dışarıda geçireceğiniz zamanı, mutlaka köpek gezdirilmesi uygun parklarda dolaştırın. Köpek parklarının bir diğer faydası ise çocuk ve diğer hayvanlardan olabildiğince arındırılmış alanlar olmasıdır. Köpeklerin farklı boylarda olması gibi tedirginlik yaratan arkadaşlıklardan çok fazla çekinmenize gerek yok.

-Köpek dostlarınızı dolaştırırken sağlık konularına da dikkat etmelisiniz. Dış paraziter yapılar her yer de olabilirler, gerekli tedbirler dolaştırılmadan önce alındığında sorun olmayacaktır. Gereken zamanda doğru veteriner hekim tavsiyeleriyle bu konuda yardım alınabilir.

-Başarılı ve zevkli bir gezinti ardından eve dönüşte yaramazlar ısrarcı davranarak sokaklardaki heyecana devam etmek isteyebilirler. Onları dolaştırırken olabildiğince yormalısınız; sağlık sorunu yaratmayacak biçimde tabi. Evde onları temiz su ve taze mamanın beklediği bildikleri sürece, bu ısrarlar ortadan kalkacaktır.