Köprüler antibiyotik direnci farkındalığı için kırmızıya büründü

Bakterilerin neden olduğu hastalıkların tedavisi için antibiyotiklerin kullanılması, enfeksiyon hastalıklarının tedavisi ve halk sağlığı açısından dönüm noktası olurken yoğun kullanım ile birlikte gelişen antibiyotik direnci, günümüzde acil çözüm bekleyen küresel bir halk sağlığı sorunu haline geldi. Hasta ve Sağlık Çalışanları Güvenliği Platformu, dünyada her yıl 700 bin insanın antimikrobiyal dirence bağlı oluşan komplikasyonlardan dolayı yaşamını kaybetmesine ve 2050 yılına gelindiğinde bu sayının 10 milyona ulaşmasına neden olacak antimikrobiyal direnç konusunda kamuoyu farkındalığı yaratmak amacı ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin kırmızı renkte aydınlatılmasını sağladı.

'Kanserden daha fazla can alacak'

Konuyla ilgili konuşan Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu Lideri Prof.Dr. Serhat Ünal, “Antimikrobiyal direnç hızla artan küresel bir sorun. Direncin 2050 yılında dünya genelinde kanserin günümüzde yol açtığı ölümlerden daha fazlasına sebep olacağı öngörülüyor. Bu sorun ile mücadelenin ilk adımı olarak öncelikle toplumsal bir bilinç geliştirmeliyiz. Daha sonra ise organize bir şekilde tüm enerjimizi ortaya koyarak güçlü bir aksiyon planıyla hareket etmeliyiz. Gerekmediği halde hastanın doktoruna antibiyotik yazması için ısrarcı olması, antibiyotik direncini olumsuz yönde etkiliyor. Bu sebeple öncelikle vatandaşların bu konuda bilgilendirilmesi gerekli. Önce toplumsal bilinci artırmalıyız. Hekimler olarak bizler de doğru ve hızlı tanı koymak için gerekli tüm prosedürleri yerine getirmeliyiz. Antibiyotik tedavisine başlamadan önce mutlaka kan kültürü testlerinin yapılması ve sonuca göre doğru etken maddeli antibiyotik tedavisine başlanması gerekir. Platform olarak antimikrobiyal direnç senaryosunu tersine çevirmek için 2017’den beri çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri gibi ikonik yapıları, durumun ciddiyetini ve tehlikenin boyutunu göstermek için kırmızı renkte aydınlatarak bu konudaki kamuoyu farkındalığına katkıda bulunmak istedik" dedi.