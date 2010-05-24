1994 yılından itibaren Kargo'nun solisti olarak müzik dünyasında 80'e yakın beste ve düzenlemeye imza atan Koray Candemir ile Kargo'nun klavyecisi olarak ünlenen, Yalın'dan Aslı’ya kadar pop ve rock müziğinin ünlü isimlerinin prodüktörlüğünü üstlenen Serkan Çeliköz, yepyeni grupları Maskott ve ilk albümleri “Tuval” ile müzik marketlerdeki yerini aldı. MasKott yepyeni albümlerinin tanıtım konseri ile 27 Mayıs tarihinde Balans Jolly Joker'da hayranları ile buluşacak ve hasrete son verecek.



Kargo'dan ayrıldıktan sonra Maskott adı ile yollarına devam etme kararı alan ikili Nirvana, Pearl Jam gibi alternatif rock müziği efsanelerinin doğduğu şehir olan Seattle'a yerleşip, Amerika’da verdikleri başarılı konserlerle ciddi bir hayran kitlesi oluşturdular.



Albüm kayıtlari için dünyaca ünlü grupların albümlerini kaydettiği London Bridge Stüdyo’larını seçen ikiliye, 80’lerin en ünlü gruplarından biri olarak bugüne kadar 35 milyondan fazla albüm satan ve “Alone” adlı unutulmaz şarkılarıyla bir efsane haline gelen Heart grubunun davulcusu Ben Smith eşlik ediyor.



Prodüktörlüğünü La Vida Entertainment'ın üstlendiği Tuval albümünün kayıtları 1990’larda Pearl Jam ile de çalışan Geoff Ott tarafından gerçekleştirilirken, albüm mastering işlemleri Los Angeles’in ünlü Capitol Records stüdyolarında tamamlandı. Maskott hem Koray Candemir’in hem de Serkan Çeliköz’ün Türk rock müziği deneyimlerini, yepyeni bir enerjiyle alternatif rock müziğinin başkenti Seattle’dan aldıkları yepyeni bir lezzette buluşturuyor. Bu yeni enerjinin ilk imzasını ikili yepyeni albümleri "Tuval" ile atıyor.



İkili ilk klibini Nadas adlı şarkılarına çekti. 10 şarkının bulunduğu Tuval albümü Türkiye'yi Monica Molina, Cesaria Evora, Mariza , Pink Martini , Despina Vandi gibi yabancı starlar ile tanıştıran ve bu yıl 10.senesini kutlamaya hazırlanan Pasion Turca tarafından yayınlandı. Albümün Türkiye dağıtımını EMI MüzikTürkiye üstleniyor.



MASKOTT 'TUVAL' ALBÜMÜ TANITIM KONSERİ

BALANS JOLLY JOKER -27 MAYIS 2010-21.00



Biletler Biletix'de: Ayakta: 23 TL & V.I.P :46 TL