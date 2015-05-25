Korelilerden ‘Arirang Kantat’ Show

1 Haziran Pazartesi günü saat 19:00’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Farabi salonunda düzenlenecek olan konsere Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi CHO Yunsoo ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İBİŞ evsahipliği yapacak.

‘Arirang Kantat’ Gösterisi

Geleneksel Kore Kültürünü en iyi yansıtan geleneksel müzik ve geleneksel dansın uyumuyla Geleneksel Kore kültürünün ruhunu izleyicilere yaşatmayı hedefliyor. Konser öncesinde Kore’nin turistik güzelliklerini yansıtan bir de Kore Turistik Fotoğraf Sergisi düzenlenecektir.

Kore Büyükelçiliği geleneksel hale getirdiği KERVAN etkinlikleriyle bu sefer 1-5 Haziran tarihleri arasında Ankara, Konya, Mersin, Adana ve Kayseri’yi ziyaret ederek Kore kültürünü tanıtmaya ve Kore ile Türkiye arasındaki kültürel benzerlikleri göstermeye devam ediyor.