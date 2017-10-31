BİST99.838-0,38EURO 6,36-0,48USD5,74-0,68ALTIN277,45-0,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikKorhan Futacı ve Kara Orkestra Zorlu PSM’de
    31.10.2017 - 12:31 |

    Korhan Futacı ve Kara Orkestra Zorlu PSM’de

    Bağımsız müzik sahnesinin vurucu birlikteliği Korhan Futacı ve Kara Orkestra, Lokalize serisi kapsamında Zorlu PSM’de

    Korhan Futacı ve Kara Orkestra Zorlu PSM’de

    İstanbul’un kendine has kaosunu ve deliliğini renkli bir hikayeye çeviren Korhan Futacı ve Kara Orkestra, Lokalize kapsamında Zorlu PSM’ye konuk oluyor.

    Bağımsız müzik sahnesinin vurucu müzikal birlikteliği Korhan Futacı ve Kara Orkestra, her bir konserinde farklı ritüellere dönüşen kurgusuyla izleyicilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Korhan Futacı ve Kara Orkestra’nın öncesinde ritm ve synth'lere dayalı müziği ve sloganvari şarkı sözleriyle Nihil Piraye sahnede yerini alıyor.

    Bilet fiyatları: Tam-35 TL / Öğrenci-25 TL

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
      daha fazla video için
      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Elâzığ’da feci kaza!

      Elâzığ’da feci kaza!

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Sıradaki Haber