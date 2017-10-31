Korhan Futacı ve Kara Orkestra Zorlu PSM’de

İstanbul’un kendine has kaosunu ve deliliğini renkli bir hikayeye çeviren Korhan Futacı ve Kara Orkestra, Lokalize kapsamında Zorlu PSM’ye konuk oluyor.

Bağımsız müzik sahnesinin vurucu müzikal birlikteliği Korhan Futacı ve Kara Orkestra, her bir konserinde farklı ritüellere dönüşen kurgusuyla izleyicilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Korhan Futacı ve Kara Orkestra’nın öncesinde ritm ve synth'lere dayalı müziği ve sloganvari şarkı sözleriyle Nihil Piraye sahnede yerini alıyor.

Bilet fiyatları: Tam-35 TL / Öğrenci-25 TL