Korku dolu bir geceye hazır olun!

“The Hall gecenin en iyi kostüm sahibine sürpriz bir ödül veriyor.”

İstanbul'un en gözde DJ’leri bu özel geceye özel setleri ile birlikte katılacaklar. Gecede korku dolu setleriyle;performans gösterecekler!

Bu korku ve eğlence dolu gecede katılımcılar özel kostümleri ile birlikte yer alacaklar. Kostümsüz gelen katılımcılar girişte seçecekleri kostümleri kiralayarak etkinliğe katılabileceklerdir. Geçen yıl katılımın çok yüksek olduğu Halloween Party’sini kaçırdıysanız bu sene kaçırmayın.

Beyoğlu’nda, İstiklal Caddesi’nin kalbinde, farklı amaçlara hizmet veren, şaşırtıcı, sürprizlerle dolu bir mekanın kapıları açıldı. Müziğe, eğlenceye, sanata ve tasarıma Türkiye’den ve dünyadan projelere gece ve gündüz kullanıma, yaratıcı fikirlere, işdünyasına açık bir mekan THE HALL...

Etkinlik biletlerini www.biletix.com veya Biletix Satış Ofisleri üzerinden temin edebilirsiniz.

Biletler tükenmeden yerinizi ayırın!

ORKUN BOZDEMİR

FG 93.7 l Wicked!

SİNAN ÇATAK

FG 93.7 l Wicked!

SERHAN AYDEMİR

Dinomo 103.8 l Wicked!

Warm-up by:

C-non

Kapı açılış: 22.00

Kapı kapanış: 03:00

Bilet Fiyatları:Ön satış: 25 TL ( 1 yerli içecek dâhil )Kapı: 30 TL ( 1 yerli içecek dâhil )