BİST99.838-0,38EURO6,36-0,48USD5,74-0,66ALTIN277,58-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikKorku dolu bir geceye hazır olun!
    30.10.2009 - 12:13 |

    Korku dolu bir geceye hazır olun!

    Yıllardan beri süregelen Halloween geleneği bu sene müthiş bir parti ile Project Base organizasyon farkıyla 31 Ekim’de The Hall’de devam ettiriliyor.

    Korku dolu bir geceye hazır olun!

    “The Hall gecenin en iyi kostüm sahibine sürpriz bir ödül veriyor.”

    İstanbul'un en gözde DJ’leri bu özel geceye özel setleri ile birlikte katılacaklar. Gecede korku dolu setleriyle;performans gösterecekler!
    Bu korku ve eğlence dolu gecede katılımcılar özel kostümleri ile birlikte yer alacaklar. Kostümsüz gelen katılımcılar girişte seçecekleri kostümleri kiralayarak etkinliğe katılabileceklerdir. Geçen yıl katılımın çok yüksek olduğu Halloween Party’sini kaçırdıysanız bu sene kaçırmayın.

    Beyoğlu’nda, İstiklal Caddesi’nin kalbinde, farklı amaçlara hizmet veren, şaşırtıcı, sürprizlerle dolu bir mekanın kapıları açıldı. Müziğe, eğlenceye, sanata ve tasarıma Türkiye’den ve dünyadan projelere gece ve gündüz kullanıma, yaratıcı fikirlere, işdünyasına açık bir mekan THE HALL...

    Etkinlik biletlerini www.biletix.com veya Biletix Satış Ofisleri üzerinden temin edebilirsiniz.

    Biletler tükenmeden yerinizi ayırın!
    ORKUN BOZDEMİR
    FG 93.7 l Wicked!

    SİNAN ÇATAK
    FG 93.7 l Wicked!

    SERHAN AYDEMİR
    Dinomo 103.8 l Wicked!

    Warm-up by:
    C-non
    Kapı açılış: 22.00
    Kapı kapanış: 03:00
    Bilet Fiyatları:Ön satış: 25 TL ( 1 yerli içecek dâhil )Kapı: 30 TL ( 1 yerli içecek dâhil )

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
      daha fazla video için
      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Elâzığ’da feci kaza!

      Elâzığ’da feci kaza!

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Sıradaki Haber