Koşalım da Büyüsün!

İnsani yardım kuruluşu Hayata Destek, 4 Mart Pazar günü, Antalya Runatolia Maratonu’na katılarak, ihtiyaç sahibi annelere ve yenidoğan bebeklerine destek vermek için iyilik peşinde koşacak. Hayata Destek Takımı, #KoşalımDaBüyüsün diye #BilerekKoşuyoruz sloganıyla parkura çıkacak, 19 Şubat – 19 Mart tarihleri arasında, ipk.adimadim.org sayfası üzerinden destek toplayacak.



Toplanan destekle, savaş nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan veya mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan en az 160 anneye, 250’şer lira değerinde yenidoğan paketi ulaştırılması hedefleniyor. Paketlerde; doğumun ilk aylarında bir bebeğin ihtiyaç duyduğu battaniye, bez, bez değiştirme yastığı, bebek şampuanı, pişik giderici krem, eldiven, çorap, şapka, zıbın gibi bakım malzemeleri ve bebek gelişiminin takip edilebildiği bir anne günlüğü yer alacak.



“Bilmek tek başına yetmiyor, önemli olan bir şeyler yapmak,” diyen Hayata Destek, 4 Mart’ta herkesi Runatolia’da buluşmaya bekliyor. Hayata Destek, İstanbul Anadolu yakasında Runatolia ile eşzamanlı bir koşu etkinliği düzenleyerek, Antalya’da bulunamayacak destekçilerine de kampanyaya katılma fırsatı tanıyor. Takıma girmek isteyenler, destekol@hayatadestek.org adresine e-posta gönderebiliyor.



#KoşalımDaBüyüsün #BilerekKoşuyoruz

hayatadestek.org

