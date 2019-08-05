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05.08.2019 - 11:49

Kremalı havuçlu pasta tarifi

Havuçlu keki, pastaya çevirmeye ne dersiniz? Çok lezzetli ve pratik olan kremalı havuçlu pasta tarifini sizinle paylaşıyoruz. İster doğum günü pastası olarak çocuklarınıza yapın isterseniz misafirlerinize ikram edin. İşte kremalı havuçlu pasta tarifi...

Kremalı havuçlu pasta tarifi

 Havuçlu kek sevenler bu tarife bayılacak! Kremalı havuçlu pasta tarifini sizinle paylaşıyoruz. Çok lezzetli ve pratik olan bu tarifi mutlaka deneyin. İçine yapacağınız krema ile havucun birleşimi ortaya mükemmel bir sonuç çıkaracak. İşte kremalı havuçlu pasta tarifi... 

Malzemeler:

-3 adet yumurta
-3 adet orta boy havuç (Rendelenmiş)
-1 su bardağı iri kıyılmış ceviz içi
-1 su bardağı sıvı yağ
-1 çay bardağı yoğur
-1 su bardağı toz şeker
-2.5 su bardağı un
-1-2 tatlı kaşığı tarçın
-1 paket kabartma tozu
-1 paket vanilya
-1 paket karbonat
-1 tatlı kaşığı limon suyu (Karbonatı köpürtmek için)

Kreması için:

-500 g labne peyniri
-250 ml krema
-2 yemek kaşığı dolusu elenmiş pudra şekeri
-1 çay kaşığı vanilya özütü

Nasıl yapılır?

-Yumurtaları ve toz şekeri mikser yardımıyla hızlıca çırparak karıştırın. Sıvı yağı, yoğurdu, vanilyayı ve havuçları ekledikten sonra çırpmaya devam edin.
-Elenmiş unu, limon suyunda köpürttüğünüz karbonatı, kabartma tozunu ve tarçını ekleyin. Sonra ceviz içini ilave edip biraz daha karıştırın.
-Orta boy iki ayrı kelepçeli kalıbı (20-22 cm) tereyağı ile yağlayın altına yağlı kağıt serin. Hamuru kalıplara paylaştırın. Bir spatula yardımıyla üzerlerini düzeltin.
-Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, 35-40 dakika kadar pişirin. Oda sıcaklığına gelinceye kadar soğutun.
-Kreması için; derin bir çırpma kabında krema katılaşana dek çırpın. Pudra şekerini ekleyin. Çırpılmış kremanın üzerine suyu süzülmüş labne peynirini ve vanilya özütünü ilave edin.
-Biraz daha çırptıktan sonra buzdolabına aktarıp dinlendirin.
-Oda sıcaklığındaki kekleri kalıplarından çıkartın. Taban olarak kullanacağınız kekin kabaran yerlerini keserek üzerini düzleştirin.
-Buzdolabında soğuttuğunuz kremayı arasına yayın. Üstte kullanacağınız keki yerleştirin. Üst katını da krema ile sıvayın.
-Tabanı düzeltmek için kestiğiniz kek kırıntılarını pastanın üzerine serperek süsleme yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.

 

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