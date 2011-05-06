Kristal Elma'dan önce Çürük Elma!

bu yıl ilkini düzenleyeceği Reklamazzi.com Çürük Elma Ödülleri 2010, yılın en sinir bozan, en kötü reklam filmlerini değerlendirecek ve derecelendirecek.



Haziran ayının ilk haftası açıklanacak olan Reklamazzi.com Çürük Elma Reklam Ödülleri 2010’da Mehmet Esen, Ayşe Özyılmazel, Aylin Aslım, Vedat Özdemiroğlu, Şebnem Bozoklu, Levent Tülek, Seçici Kurul’da yer alacak isimler. Seçici Kurul, 2010 yılında yapılmış en kötü televizyon ve basın kampanyalarını belirleyip, üzerinden halk oylamasına açacak ve siz reklam severlerin beğenisine sunacak. Ayrıca Çürük Elma’da yarışacak reklam filmleri, en kötü oyunculuk, en kötü senaryo, kurgu ve muhtelif kategorilerde dereceye girecekler.



Çürük Elma Reklam Ödülleri 2010, reklam camiasının ne kadar hoşgörülü olduğunu tartacak, ajansların, oyuncuların yeteneklerini sınayacak olan neşeli bir ödül töreni.



Reklamın İyisi Kötüsü Olur !

