‘’Kuantum düşünce teknikleri'' semineri Leyla Gencer Opera Sanat merkezinde!

Sağlıklı olmak, varlıklı olmak ve mutlu olmak istiyoruz. Peki, bunlar neden her zaman mümkün olmuyor? Çünkü düşüncelerimizi nasıl yöneteceğimizi bilmiyoruz, hatta düşünceleri yönetmenin hayatimizi yönetmek olduğunu da.

İşte Kuantum Düşünce Tekniği bize bunun yolunu gösteriyor. Bu tekniğin kurucusu R. Şanal Kuantum Tekniğinin sır dolu dünyasını sizlerle paylaşıyor. Biletler 25TL olup Biletix ve LGOSM gişelerinden temin edilebilir.

