Küba salsa ile coşacak!

3. Dünya Salsa Festivali, Kasım ayının sonunda Küba’nın başkenti Havana’da başlıyor. Türkiye’de hizmet veren Kübalı tur operatörü olan Guantanamera, festivale yönelik olarak çok özel bir tur düzenliyor. 25 Kasım-2 Aralık 2008 tarihleri arasında düzenlenecek tur, Küba’ya özgü Salsa ve özgün Küba ritimlerine ilgi duyanlar için kaçırılmayacak bir fırsat gibi görünüyor. Salsa turunda, salsa, mambo, cha cha, rumba, afrocuba danslarını ve koreografilerini sanat akademilerinin prestijli öğretmenlerinden öğrenirken, geceleri de en iyi Küba salsa orkestraları eşliğinde konserlerde eğlenebiliyor, aynı zamanda dans ve müzikle dolu şehrin tadına varabiliyorsunuz.

7 gece/8 gün olarak gerçekleşecek salsa turunda, ilk üç gece salsa konser alanında Küba’nın en iyi salsa orkestralarının yorumladıkları canlı salsa ritimleri eşliğinde eğlenebilecek, Classes de Casino’da tercihiniz olan workshoplara katılabileceksiniz. Festivalin son günü olan 28 Kasım’da eğlence ve veda partisi gerçekleştirilecek.

Salsa turunun geri kalan günlerinde, başkent Havana’nın büyüleyici atmosferine tanıklık edeceksiniz. İlk inşa edildiği haliyle günümüze kadar ulaşan ve İspanyol mimarisinin etkileyici örneklerine sahip Havana’da, eski sokakları gezecek, ünlü yazar Ernest Hemingway’in gittiği barlarda geleneksel içki Mojito yudumlayarak, akşamları da Latin ezgileri eşliğinde dans edeceksiniz.

Havana şehir turu modern Havana’dan başlıyor, artdeko ve modern mimarisi ile karışık Vedado bölgesinden geçilerek ünlü Devrim Meydanı’na gidilecek. Buradan, 15 dakika mesafedeki Eski Havana’ya geçilecek. Kolonyal tarzı meydanları ve binaları, eski Amerikan otomobilleriyle Eski Havana’da zaman durmuş gibi.

Plaza de Armas, Plaza de la Catedral, Plaza Vieja ve Plaza de San Fransisco de Asiz’de adım adım yürüyerek eski sokakları gezecek, çamaşır asılı kırık dökük balkonlardan bakan puro içen yaşlıların size selam vermesine şahit olacaksınız.

Bu bölge bol bol fotoğraf çekmek için bulunmaz bir yer. La Bodeguita del Medio ve Floridita Bar’da, uzun yıllar Küba’da kalan ünlü Amerikalı yazar Ernest Hemingway’ı hatırlayacaksınız. Eski Havana, aynı zamanda bir müzik cenneti. Her kafede, her barda, her otelde ve restoranda canlı müzik gruplarına rastlamak mümkün. Salsa Festivali’nin finalini, Küba’daki herhangi bir yerde bir Latin müzik grubunun ezgilerini dinleyerek, ya da akşam dans ederek yapabilirsiniz.

Küba’ya yapacağınız turu tamamlamadan önce 30 Kasım Pazar günü puronun anavatanı sayılan Pinar del Rio-Vinales’e geçilecek. Önce tütün tarlaları gezilecek, tütünün nasıl yetiştirildiği hakkında bilgiler verilecek. Ardından Pinar del Rio’daki Puro Fabrikası’nda tütünün hikayesine tanıklık edeceksiniz. Los Jazmines tepesinden Vinales Vadisi’nin doyumsuz manzarasını seyrettikten sonra, El palenque Restaurant’ta Küba yemeklerini tadabilirsiniz. Cueva del Indio mağarasının içindeki nehri sandalla gezerek geçtikten sonra, Mural de la Prehistoria’da inanılmaz bir doğa ile karşılaşacaksınız. Son olarak bir yerli aileye misafirliğe gittikten sonra dönüş yolu için başkent Havana’ya geçilecek.

Şehrin en iyi otellerinden biri olan 5 yıldızlı Hotel Comodoro’da yarım pansiyon olarak konaklanacak. Tur fiyatına, Air France uçak bileti, transferler, Türkçe bilen Kübalılar’dan rehberlik hizmetleri, salsa derslerine ve workshoplara katılım, koreografi worksop’unda Kübalı dansçılar tarafından asistanlık hizmeti, Küba’nın en iyi salsa orkestralarının yer aldığı ve aynı zamanda dans edebileceğiniz 4 ayrı konsere katılım, katılım sertifikası, Havana şehir turu ve Pinar del Rio – Vinales Turu, seyahat sigortası, Küba vizesi dahildir.

1590 Euro’dan gerçekleşecek tura sadece Paris Havalimanı vergisi ve Küba çıkış vergisi hariç olacaktır.

Salsa Turu ile ilgili ayrıntıları (212) 235 68 00 numaralı telefondan ya da. www.guantanamera.com.tr sitesinden öğrenebilirsiniz.