

2014-2015 sezonunda “Küçük Gece Müzikleri”, enstrümanlar serisi ile her ay bir enstrümana odaklanıyor. Fagot, Flüt, Çello ve Klarnet ardından, Kontrbas solistliğinde gerçekleşecek olan serinin bu konserinde Onur Özkaya’ya Sena Umul (Keman), Zeynep Keleşoğlu (Piccolo ve Flüt), Emre Akman (Viyola) ve Erman İmayhan (Viyolonsel) eşlik ediyor.





Mehmet Mestçi’nin sanat yönetmenliğinde düzenlenen ve saat 19:30’da başlayacak konser, Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu sergisi “Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar”ın yer aldığı katta gerçekleştirilecek.



20 TL olan biletler Biletix'ten satın alınabilir. Müzede bilet satışı konser günü saat 18:00’den sonra başlayacaktır. Pera Müzesi Dostları'na %50 indirimli. Yerler sınırlıdır ve numaralı değildir.



