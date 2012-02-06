“küçük İskender Şiir Kulübü”nün yeni konuğu Manga

küçük İskender’in geçen yıl başlattığı Performans Geceleri ( PG ) adını verdiği şiir-müzik etkinliği, 08 Şubat 2012 Çarşamba günü saat 20.00’de bir kez daha sevenleriyle Roxy’de bir araya geliyor. Köklü rakı markası Kulüp Rakı tarafından desteklenen “küçük İskender Şiir Kulübü”nün şimdiki konuğu ise sevilen grup Manga olacak.



Şiiri müsamere tadından kurtarıp hayata katmak için bulunmaz fırsat olan “küçük İskender Şiir Kulübü”, geçen performanslarda sahnesinde Rashit, Nejat Yavaşoğulları, Luxus, Yağmur Yaman, Rint, Çilekeş, Zakkum, Hayko Cepkin, Model, Can Bonomo ve Gripin gibi önemli isimleri ağırlamıştı.

