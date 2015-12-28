Dünya'nın en çok satan ve okunan hikayelerinden "Küçük Prens"'in, yapımcılığını ve yönetmenliğini Alev Baymur'un yaptığı müzikali, 8 Ocak 2016'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahnelenmeye başlanacak. Çocukların gelişimine katkı sağlayacak her türlü projede yer alan Doğa Okulları müzikalin sponsorları arasında yerini alıyor.



"Küçük Prens" oyununda izleyici yine ilk kez yerli bir tiyatro yapımında hologram ile karşılaşacak.

Son günlerin yıldız çocuk oyuncularından Altın Kelebek ödüllü Ata Berk Mutlu'nun Küçük Prens'i canlandırdığı, müzikleri Sir Anthony Hopkins ve Yücel Arzen'e ait müzikalde anlatım Uğur Polat'a ait. Diğer önemli rolleri Özkan Uğur, Meltem Cumbul, Burak Kut, Ferman Akgül (maNga), Erhan Yazıcıoğlu, Demet Tuncer, Bülent Şakrak, Tamer Levent, Cihan Okan paylaşıyor. Altan Gördüm hem sahne alırken, aynı zamanda oyuncu yönetmenliğini de üstleniyor. Koreografisini Ebru Cansız'ın yaptığı,şarkı sözlerini Serra Kerimzade, Kerem Pilavcı ve Gökçe Eyüboğlu'nun yazdığı "Küçük Prens Müzikali", hayal etmekten vazgeçmeyenlere, unutulmaz bir gösteri vaad ediyor.



Çocuklara kendi yaşam amaçlarını bulmanın önemini anlatıyor.

Bugüne kadar dahil olduğu tüm projeleri titizlikle seçen Doğa Okulları, bir eğitim kurumu olarak sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ediyor. Doğa Okulları, Küçük Prens müzikalinin, minikleri bir yandan eğlendirirken, diğer yandan kendi içsel güçlerini keşfetmeleri ve hayatı öğretilmiş kalıplar yerine kendi yöntemleriyle öğrenmeleri, merak duygusunu asla kaybetmemeleri gibi önemli mesajlar verdiğine inanıyor.



Küçük Prens, "yetişkin" olmayı yetişkinlerin dünyasından yanlış örneklerle anlatarak, adeta hayatın nasıl anlamlı kılınacağına dair kılavuzluk ediyor. Hayata hiç sorgulamadan dahil olmak yerine hayallerine inanarak ve yeteneklerine güvenerek kendi yaşam amacını bulmanın en doğrusu olduğu mesajını veren hikaye, eğitici yönüyle dikkat çekiyor.



KÜÇÜK PRENS MÜZİKALİ

8 Ocak 2016 Cuma - ZORLU PSM DRAMA SAHNESİ

Saat: 20.30

Bilet fiyatları: 60 TL - 80 TL