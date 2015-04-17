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    HaberlerEtkinlikKüçük şefler, 23 Nisan'da Arola Restauran’ta
    17.04.2015 - 14:22 |

    Küçük şefler, 23 Nisan'da Arola Restauran’ta

    Arola Restaurant, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak amacıyla 7-12 yaş grubundaki misafirleri için eğlenceli bir yemek atölyesi düzenliyor.

    Küçük şefler, 23 Nisan'da Arola Restauran’ta

    Şehre yepyeni bir hizmet anlayışı getiren Raffles İstanbul Zorlu Center bünyesinde yer alan Arola Restaurant, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak amacıyla 7-12 yaş grubundaki misafirleri için eğlenceli bir yemek atölyesi düzenliyor.

    Raffles İstanbul Zorlu Center bünyesindeki İspanyol restoranı Arola’nın şefi Omar Mosquera, ‘’Çocuklara Özel Yemek Atölyesi’’ etkinliğiyle, Nisan ayında küçük misafirlerini ağırlıyor.

    Arola Restaurant’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hazırlanan

    ‘’Yemek Atölyesi’’ etkinliği, 23 Nisan tarihinde 11.00-14.00 saatleri arasında düzenlenecek. Küçük katılımcılar; marshmallow, ev yapımı jöleler, pizza kurabiye ve Sponge Bob kekleri yapacakları etkinliğin sonunda, kendi hazırladıkları lezzetleri tadabilecek veya yanlarında götürebilecekler. Ebeveynleri ile katılabilecekleri yemek atölyesinde küçük şefler, hem mutfaktaki yeteneklerini keşfedecek hem de eğlenceli vakit geçirecekler.

    Arola Restaurant’ın şefi Omar Mosquera, çocukları 23 Nisan’da Arola’ya davet ediyor!

    [Katılımcı sayısının sınırlı olduğu etkinliğinin bir ebeveyn ve çocuk için fiyatı, 250 TL+KDV.]

    Rezervasyon için: 0212.9240200

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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