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    HaberlerEtkinlikKüçük şefler hünerlerini konuşturacak
    04.02.2015 - 16:24 |

    Küçük şefler hünerlerini konuşturacak

    Yıl boyunca düzenlediği birbirinden eğlenceli etkinliklerle alışverişe renk katan İstanbul Optimum Outlet, sadece yetişkinlerin değil, çocukların da ilk tercihi olmaya devam ediyor…

    Küçük şefler hünerlerini konuşturacak


    Optimum Outlet şimdi de Tupperware’in katkılarıyla çocuklar ve ebeveynleri için harika bir mutfak atölyesi düzenliyor.

    8 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek atölye çalışması, 14:00 – 15:30 – 17:00 saatlerinde olmak üzere, gün içerisinde 3 kez yapılacak. Birer saat sürecek olan atölye çalışmalarında, çocuklar el becerilerini geliştirme fırsatı yakalarken, mutfaktaki yeteneklerini de keşfedecekler.

    Katılımın ücretsiz olduğu atölye çalışmasının her setinde ebeveyn ve çocuk olmak üzere 10 katılımcı yer alacak. İstanbul Optimum Outlet’teki mutfak atölyesinde, çocuklar, kendileri için özel hazırlanan Tupperware Küçük Şef Seti’ni kullanarak hünerlerini sergileyecek. Hayal gücünü kullanarak kurabiyeleri süsleyecek olan sevimli minikler, hem eğlenceli hem de kaliteli zaman geçirme imkanı bulacak.

    İstanbul Optimum Outlet düzenleyeceği etkinliklerle, çocukların hayal gücünü beslerken keşfetme yönlerini de geliştirmeye devam edecek.

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