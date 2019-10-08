KüçükÇiftlik Bahçe olduğu gibi sunar!

Şehrin eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe, Ekim ayı boyunca açık alanlara veda etmek istemeyen İstanbulluları, farklı müzik türlerinden yerli sanatçıların sıcacık performanslarıyla buluşturacak. Haftanın ortasında küçük bir mola vermek isteyenler KüçükÇiftlik Bahçe’nin olduğu gibi konseptiyle gerçekleşen konserlerinde stres atacak.

Muhteşem bir akşam bizi bekliyor!

KüçükÇiftlik Bahçe konser serisi 15 Ekim Salı günü Hey! Douglas, Adamlar ve BaBa ZuLa ile devam edecek. Yılların eskitemediği, türünün belki de tek örneği olan müzik gruplarından BaBa Zula ile Bahçe’de dans etmeyen kimse kalmayacak. Yeni neslin en iyi gruplarından Adamlar, rock müzikten hip-hop’a kadar farklı tarzlarda müzikleri Türk Halk Müziği unsurlarıyla birleştirdikleri sahne performansı sergileyecek. 70'li yılların psychedelic, funk ve soul şarkılarını günümüz cilası ile süsleyip tekrar düzenleyen Hey! Douglas ise %100 Müzik dolu gecenin kapanışını yapacak.



KüçükÇiftlik Bahçe’de her şey olduğu gibi; yıldızların altında dans etmek, çimlere serilmek, sevdiklerinle iyi vakit geçirmek içinden geldiği gibi…

Sonbaharın son günlerini Bahçe’nin samimi ortamında; güzel müzik, iyi yiyecek içecek ve harika insanlarla olduğu gibi geçirecek olan müzikseverler serinin devam edeceği ilkbaharı iple çekecek.



URU organizasyonu ile gerçekleşecek KüçükÇiftlik Bahçe konserleri Ekim ayı boyunca devam edecek.