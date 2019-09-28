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28.09.2019 - 17:23 |

Kuduza karşı 'Aşılat ve Yok Et'

Kuduz hastalığı, tüm dünyada hâlâ toplum sağlığı için bir tehdit olarak kabul ediliyor. Çünkü önlenebilir bir hastalık olmasına rağmen her yıl ortalama 60 bin civarında insan kuduzdan dolayı ölüyor. Bu rakamın yüzde 60’ı 15 yaş altı çocuklardan oluşuyor. Bu önemli halk sağlığı sorununa yönelik küresel çapta çeşitli tedbirler almak için 28 Eylül Dünya Kuduz Günü olarak kutlanıyor. Bu yılın teması ise"Aşılat ve Yok Et" olarak belirlendi

Kuduza karşı 'Aşılat ve Yok Et'

Kuduz aşısını bularak hastalıkla mücadelenin temellerini atan Louis Pasteur’ün ölüm tarihi olan 28 Eylül’de, her yıl tüm dünyada kuduzla ilgili farkındalık ve mücadele için çeşitli kampanya ve etkinlikler düzenleniyor. Geçen yıl “Sıfır 30” sloganıyla harekete geçen Kuduzla Mücadele Küresel Birliği (GARC), 2030 yılına kadar kuduzdan ölümlerin sıfıra indirilmesi hedefiyle bir dizi çalışma başlattı. “Sıfır 30” kampanyasıyla, 2018 içinde 60’tan fazla ülkede yaklaşık 200 etkinlik düzenlendi.

'Aşılat ve yok et'

Etkinliklerin amacı, kuduzun ne olduğunu ve hastalıkla nasıl mücadele edilebileceğini geniş kitlelere aktarmak. Bu doğrultuda küresel çapta farkındalık kampanyaları yapılıyor. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) gibi önde gelen kurumların desteklediği kampanyalar sayesinde milyonlarca insana kuduzdan korunma mesajları ulaşıyor. Dünya Kuduz Günü etkinlikleri için her yıl farklı bir tema seçiliyor. Bu yılın teması ise “Aşılat ve Yok Et” olarak belirlendi.

Amaç, köpek sahiplerini teşvik etmek

Kuduzla mücadelenin ve hastalığın hayvansal kaynağını yok etmenin en etkili çözümü köpekleri aşılatmak. Bu bilinçle Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), 2019 Dünya Kuduz Günü için “Kuduzu Burada Sonlandır” başlığıyla farkındalık kampanyası başlattı. Kampanyayla, sosyal medya aracılığı ile köpek sahiplerini aşılamaya teşvik etmek ve bu konuda sosyal bir akım başlatmak hedefleniyor.

İVHO: Yüzde yüz önlenebilir

Kampanyaya destek veren İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO), Dünya Kuduz Günü için duyarlılık çağrısı yaptı. İVHO’dan yapılan açıklamada, yüzde 99.9 öldürücü olan kuduzun etkin ve yaygın aşılamayla yüzde 100 önlenebilir bir hastalık olduğu hatırlatılarak, “Tek bir merkezden veteriner hekimlerin kontrolünde 3 aydan büyük tüm hayvanların aşılanması, belediyeler, özel klinikler ve STK’lar tarafından aşı kampanyaları düzenlenmesi, okullarda veteriner hekimlerin katılımı ile bilgilendirme çalışmaları yapılması mutlak gerekliliktir” denildi.

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