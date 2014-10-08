Kukla Festivali Ekim ayında başlıyor!

Dünyaca ünlü kukla ustalarının, en iyi performanslarını sergileyeceği festivalde, 15 farklı ülkeden 30 kumpanya ve 70 gösteri sahnelenecek. İstanbul'un pek çok kültür ve sanat merkezinde yapılacak gösteriler ve sergilerle şenlenecek festival bu yıl, karagöz ve kukla sanatçısı Tacettin Diker anısına düzenleniyor.

Her yıl büyük bir ilgiyle beklenen Uluslararası İstanbul Kukla Festivali, Cengiz Özek’in Sanat Yönetmenliğinde, 16 - 26 Ekim 2014 tarihleri arasında, birbirinden yaratıcı oyunlar ve eserlerle kukla meraklıları ile buluşuyor.

Kore, Kazakistan ve Belarus'un bu yıl ilk defa dahil olduğu festivale, ABD, İspanya, İtalya, Fransa, Hollanda, Romanya, Kolombiya, Endonezya, İsveç, Rusya, Polonya, ve Türkiye’den pek çok kukla ustası katılıyor.

Yüzlerce kukla, kostüm ve detayın renklendirdiği festivalde oyunların yanı sıra sergiler, workshoplar, film gösterimleri de alıyor. Fransız Kültür Merkezi, Aksanat, Hollanda Konsolosluğu, Maya Cüneyt Türel Sahnesi, Caddebostan Kültür Merkezi, St. Pulcherie Lisesi (Taksim), Oyuncak Müzesi de festival gösterilerini ağırlayan mekanlar arasında.

Güvercinname Prömiyer İçin İstanbul'da

Düzen ve temizlik saplantısı olan Frank'in güvercinlerle olan imtihanını konu alan Robin Frohardt oyunu İstanbul'da Avrupa Prömiyerini gerçekleştiriyor.

Kuzey Yunanistan'daki 'Kilkis International Puppet and Mime Festivali' ile işbirliği de yapan festival, bu yıl o festivalde gösterime girecek üç oyunu Türkiye'de de sevenleri ile buluşturuyor.

10 yaşında bir kukla ustası!

Endonezya’nın 10 yaşındaki kukla dahisi Racka Albary Sunarya 17. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali kapsamında geleneksel Bati Java kuklası, Wayang Golek, ile ilk kez yurtdışında bir performans sergiliyor. Konusunu günümüze uyarlanmış eski Batı Java öykülerinden alan oyunda, Racka Albary Sunarya’nın tekniği, ritmi ve aktardığı duygu seyircilerini oldukça şaşırtacak.

Dans, Beden ve Kukla Bir Arada!

'Fokus: İspanya'dan Beden ve Kukla' adlı özel programda, beden, dans ve kukla teknikleri üzerine çalışmalarını sürdüren üç farklı İspanyol grup, söz konusu tema üzerine dört farklı oyun sahneye koyuyor. Dans ve kukla disiplini arasındaki uyumu gözler önüne serecek olan oyunlar, etkileyici bir görsellik vaat ediyor.

600 Yıllık Dostluk Anlatılacak!

Dünya prömiyerini festivalde gerçekleştirecek olan, İstanbul Karagöz Kukla Vakfı ve Polonya’dan 'Puppet and Actor Theatre Kubus' ortak projesi olarak gerçekleşen Bruno Schulz’un hikayelerinden hareketle hazırlanan 'Tarçın Dükkanları' Polonya ile Türkiye arasındaki 600 yıllık dostluk şerefine altı kez ücretsiz olarak seyircisi ile buluşuyor. Karagöz ustası ve Uluslararası İstanbul Kukla Festivali Sanat Yönetmeni Cengiz Özek, gölge ve sahne tasarımını yaptığı oyunda rol de alıyor.

Bu yıl festivalin destekçileri arasında Fransız Kültür Merkezi, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu, Cervantes Kültür Merkezi, İtalyan Kültür Merkezi, forum İstanbul, Marmara Forum, Aksanat, Cadde Bostan Kültür Merkezi, Oyuncak Müzesi, Küçük Sahne var.