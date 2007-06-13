Kültürel etkinlikler endüstriye dönüşürken

İSTANBUL Milliyet



Hilton Kongre Merkezi’nde 14-15 Haziran 2007 tarihlerinde yapılacak olan konferansa kültür ve yaratıcı endüstriler alanında uzman belediyeci, uluslararası örgüt yöneticisi, akademisyen, danışman ve şirket yöneticisi katılacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada konferansa çeşitli ülkelerden de 20 uzmanın katılacağı belirtildi.



Konferansta 21. yüzyılda kültür etkinliklerinin kendi başına bir endüstri boyutuna ulaşması ve hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke şehirlerinin ekonomik ve kültürel dokularını dönüştürmesi konularının uluslararası örneklerle tartışılacağı da ifade edildi. Türkiye’deki “yaratıcı endüstriler” konusunda faaliyet gösteren yönetici ve çalışanların, bu konuda politika geliştiren ve uygulama alanında çalışan belediye ve kamu kuruluşu yöneticilerinin yanı sıra hem kültür hem de ekonomi alanında çalışan akademisyenler ve öğrencilerin de yararlanabileceği konferansa giriş ücretsiz olacak.

