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07.08.2019 - 11:46

Kurban Bayramı'na özel lezzetler

Godiva’nın Kurban Bayramı’na özel çikolataları ve geleneksel lezzetlere yaptığı uzman dokunuşları bayram boyunca damak tadınıza lezzet katacak.

Kurban Bayramı'na özel lezzetler

Godiva, 93 yıllık tecrübesiyle ve hediyelik çikolata konusundaki uzmanlığıyla en özel lezzetlerini bu kez de Kurban Bayramı Koleksiyonu’na taşıyor. Özel olarak hazırlanan beş yeni çikolata kutusu, bu bayramı sevdiklerimizle paylaşmanın öneminden ilham alıyor. Cennete giden yolu veya onun sekiz kapısını simgelediğine inanılan, sekiz köşeli Selçuklu yıldızından esinlenen özel tasarım kutular canlı renkleriyle de dikkat çekiyor.

Kurban Bayramı için hazırlanan özel tasarım kutuların içinde Godiva uzmanlığını yansıtan pralin, madlen veya napoliten çikolatalar yer alıyor. Godiva’ya özgü ikonik Gold serinin bir parçası olan Gold Bayram Kutusu, Godiva’nın en çok sevilen 24 adet özel pralin çikolatasından oluşuyor. Sade çikolata severlerin tercihi madlen çikolatalar ise Finesse Supréme bayram kutularında çikolata sevenleri karşılıyor.

Kurban Bayramı boyunca sevdiklerini ziyaretleriyle sevindirmek isteyenler ise fındıklı, fıstıklı, sütlü ve bitter olarak hazırlanmış dört ayrı çeşit çikolatayı Godiva Napoliten kutularında bulabilir.

Sadece ilgi çekici kutu tasarımlarıyla değil, onları süsleyen hediye kartları ve kurdeleleriyle de Godiva’nın Kurban Bayramı Koleksiyonu şıklığı kişiye özel hale getiriyor. Sevgiyi özel mesajlarla ifade etmenin ayrıcalığı paha biçilemez hale geliyor.

Kurban Bayramı boyunca çok özel ikramlar Godiva Café’lerde

Bayramların damak tadı haline gelen geleneksel lezzetler Godiva Café’lerde benzersiz Belçika çikolatasıyla buluşuyor. Fıstıklı dolama tatlısı gibi yerel lezzetleri de yeniden yorumlayan Godiva, Türkiye’de bulunan 13 mağazasında konuklarına en kaliteli çikolata deneyimini ve 93 yıllık tecrübesini aktarıyor.

Godiva’nın Kurban Bayramı Koleksiyonu ve eşsiz Godiva lezzetleri, bayramın her anını çikolata tadında yaşamak isteyenler için Godiva mağazalarında ve tüm Türkiye’ye teslimat sağlayan Godiva.com.tr adresinde.

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