Kurban etiyle yapabileceğiniz 5 nefis yemek
Kurban etiyle yapabileceğiniz en nefis yemek tariflerini sizin için paylaştık. Hem pratik hem de kolay olan bu tarifleri hiç düşünmeden yapabilirsiniz. İşte kurban etiyle yapabileceğiniz 5 nefis yemek...
Kurban etiyle hem pratik hem de hızlı olacak yemek tarifleri arıyorsanız, tam yerindesiniz! Birbirinden lezzetli bu et yemeklerini mutlaka deneyin. İşte kurban etiyle yapabileceğiniz 5 nefis yemek tarifi...
Tas kebabı tarifi
Malzemeler:
-800 gram kuşbaşı dana eti
-1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
-2 yemek kaşığı tereyağı
-1 adet orta boy kuru soğan
-3 diş sarımsak
-1 yemek kaşığı un
-1 tatlı kaşığı domates salçası
-1 tatlı kaşığı tuz
-2 adetorta boy patates
-1 adetorta boy havuç
-3 su bardağı sıcak su
-4 adet tane karabiber
Nasıl yapılır?
-1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı tereyağını tencerede kızdırın.
-Üzerine 800 gram dana kuşbaşı etini ekleyin ve etler suyunu salıp çekene kadar kavurun.
-Yemeklik doğranmış 1 adet soğanı ve 3 diş doğranmış sarımsağı da ekledikten sonra etlerle beraber kavurmaya devam edin.
-Bu aşamada ekleyeceğiniz 1 yemek kaşığı unu, kokusu çıkana kadar yaklaşık 2-3 dakika etlerle birlikte kavurun. 1 tatlı kaşığı salçayı ekleyin ve karıştırın.
-Ardından 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet küp doğranmış patates, 1 adet küp doğranmış havuç ve 1 çay kaşığı karabiberi de ekleyip 3 su bardağı su ilave edin.
-Kapağını kapattığınız tencerede, kısık ateşte 30 dakika kadar pişirin. Kıvamlı bir sos halini alan suyu ve sebzelerle birlikte pişen eti, sıcak olarak bekletmeden servis edin.
Etli kuru fasulye tarifi
Malzemeler:
-2 yemek kaşığı tereyağı
-1 yemek kaşığı zeytinyağı -
-200 gram kuşbaşı kuzu eti
-500 gram kuru fasulye(bir gece önceden ıslatılmış)
-2 adetbüyük boy kuru soğan
-1 yemek kaşığı domates salçası
-1/2 yemek kaşığı biber salçası
-3,5 su bardağı sıcak su
-1 çay kaşığı tuz
Nasıl yapılır?
-Büyük boy kuru soğanları, küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın. Tereyağını ve zeytinyağını düdüklü bir tencerede kızdırın.
-Soğanları, kuşbaşı kuzu eti ile birlikte tencereye aktarın. Kuzu etini, soğanlarla birlikte renk alıp suyunu çekene kadar orta ateşte kavurun.
-Domates salçasını, biber salçasını, tuzu, bir gece önceden suda bekletip duruladıktan sonra fazla suyunu süzdüğünüz kuru fasulyeyi tencereye ekleyin.
-Etli kuru fasulyeyi; üzerini dört parmak geçecek kadar yaklaşık 3,5 su bardağı sıcak su ilavesi ile kapağı kapalı düdüklü tencerede 30- 35 dakika pişirin.
-Kullandığınız kuru fasulyenin cinsine göre pişip pişmediğini kontrol ettikten sonra sıcak olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.
Etli krep tarifi
Malzemeler:
İç harcı için:
-1 adet soğan
-250 gra dana kuşbaşı eti
-2 yemek kaşığı zeytinyağı
-1 adet kapya biber
-2 adet çarliston biber
-2 adet domates
-7 adet mantar
-1 çay kaşığı kekik
-1 çay kaşığı karabiber
-1 çay kaşığı pul biber
-1 çay kaşığı tuz
-1 su bardağı kaynar su
Krep için:
-1 su bardağı süt
-1 su bardağı su
-2 adet yumurta
-2 su bardağı un
-1 çay kaşığı tuz
Pişirmek için:
-1/2 su bardağı sıvı yağ
Nasıl yapılır?
-Düdüklü tencereyi ocağa alın ve altını açın, tencere ısındıktan sonra içine etleri atın. Normal bir kapakla kapatın ve etler suyunu salıp tekrar çekene dek bu şekilde ara ara kavurun.
-Mantarları doğrayın ve suyunu çekmiş olan etlere ilave edin. Biraz kavurduktan sonra ince ince doğradığınız kuru soğanı ve biberleri de ekleyin,yağını da ilave edin ve biberler yumuşayana dek kavurun.
-Domateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Biberler iyice yumuşayınca domatesleri ilave edin. baharatlarını da ekleyin. 1 su bardağı kaynar suyu da ekleyin, karıştırın ve düdüklü tencereyi kapatın.
-Düdük öttükten sonra altını kısın ve bu şekilde yaklaşık 20 dakika kısık ateşte pişmeye bırakın.
-Etler pişerken krebi hazırlayın. Krep için gerekli olan tüm malzemeleri bir kapta güzelce çırpın. Boza kıvamında bir karışım elde edeceksiniz
-Bir tavaya her seferinde 1 tatlı kaşığı kadar sıvı yağ alın ve hazırladığınız krep karışımından bir kepçe dökün. Alt- üst çevirerek her iki tarafını da güzelce pişirin.
-Bu şekilde tüm krep hamurunu bitirin. 8 adet krep elde edeceksiniz.
-Kreplerden birisini servis tabağına alın. Tam ortasına pişmiş olan etli harçtan yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar koyun ve krebinizi bohça şeklinde kapatıp tersini çevirin.
-Üstüne dilerseniz hazırladığınız sostan gezdirin, maydanozla süsleyin ve sıcak sıcak servis edin.
Fodula tarifi
Malzemeler:
-4 küçük çavdar ekmeği
-600 gr. kuşbaşı dana eti
-2 çorba kaşığı tereyağı
-1 adet soğan
-1 çay bardağı bezelye
-1 adet havuç
-1 adet domates
-1 tutam rezene
-1 tutam anason
-Sıcak su
-1 fincan adaçayı
-Tuz
Nasıl yapılır?
-Tereyağının yarısını bir tencereye alıp, yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun.
-Üzerine eti ilave edin. Suyunu salıp yeniden çekene kadar kavurun.
-Tencereye bezelye, küp doğranmış havuç ve domatesi katın.
-Rezene, anason ve tuzu da ilave ettikten sonra üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin.
-Suyunu kontrol ederek et yumuşayana kadar pişirip, ocaktan alın.
-Çavdar ekmeklerinin üzerini kapak şeklinde kesin.
-İçlerini çıkarıp, etli harcı paylaştırın.
-Daha sonra bir fırın tepsisine yerleştirin.
-Kalan tereyağını küçük bir tavada eritip, üzerine ada çayı ekleyin.
-Karıştırıp ocaktan alın ve ekmeklerin üzerine gezdirin.
-Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 5 dakika pişirip servis yapın.
Ali nazik tarifi
Malzemeler:
-500 gram dana kuşbaşı
-1.5 çay bardağı su
-4 su bardağı közlenmiş patlıcan
-1.5 su bardağı süzme yoğurt
-2 diş sarımsak
-1 adet kuru soğan
-4 adet domates
-4 adet çarliston biber
-1 yemek kaşığı domates salçası
-2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
-1 tatlı kaşığı pul biber
-1 tatlı kaşığı tuz
Nasıl yapılır?
-Bir kasede süzme yoğurdun içine ezilmiş sarımsak ve közlenmiş patlıcanı karıştırın.
-Tavayı ısıtıp ayçiçek yağını ekleyin.
-Küp doğranmış soğanları 3-4 dakika kavurun.
-İnce kıyılmış biberleri ekleyin, orta ateşte renkleri dönene kadar kavurmaya devam edin.
-Etleri tavaya alın ve üzerine küp doğranmış domates, pul biber, tuz ve domates salçasını ekleyin. Etler pişene kadar yaklaşık 10-15 dakika orta ateşte pişirmeye devam edin.
-Yoğurtlu patlıcanlı karışımı bir tencereye alın. Yoğurdun kesilmemesine dikkat ederek kısık ateşte ısıtın.
-Servis için tabağa önce ısınmış patlıcanlı karışımı, üzerine de kıymalı harcı koyun ve sıcak servis edin.
Afiyet olsun.