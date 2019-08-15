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15.08.2019 - 12:22

Kurban etiyle yapabileceğiniz 5 nefis yemek

Kurban etiyle yapabileceğiniz en nefis yemek tariflerini sizin için paylaştık. Hem pratik hem de kolay olan bu tarifleri hiç düşünmeden yapabilirsiniz. İşte kurban etiyle yapabileceğiniz 5 nefis yemek...

Kurban etiyle yapabileceğiniz 5 nefis yemek

Kurban etiyle hem pratik hem de hızlı olacak yemek tarifleri arıyorsanız, tam yerindesiniz! Birbirinden lezzetli bu et yemeklerini mutlaka deneyin. İşte kurban etiyle yapabileceğiniz 5 nefis yemek tarifi... 

Tas kebabı tarifi

Kurban etiyle yapabileceğiniz 5 nefis yemek

Malzemeler:

-800 gram kuşbaşı dana eti
-1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
-2 yemek kaşığı tereyağı
-1 adet orta boy kuru soğan
-3 diş sarımsak
-1 yemek kaşığı un
-1 tatlı kaşığı domates salçası
-1 tatlı kaşığı tuz
-2 adetorta boy patates
-1 adetorta boy havuç
-3 su bardağı sıcak su
-4 adet tane karabiber

Nasıl yapılır?

-1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı tereyağını tencerede kızdırın.
-Üzerine 800 gram dana kuşbaşı etini ekleyin ve etler suyunu salıp çekene kadar kavurun.
-Yemeklik doğranmış 1 adet soğanı ve 3 diş doğranmış sarımsağı da ekledikten sonra etlerle beraber kavurmaya devam edin.
-Bu aşamada ekleyeceğiniz 1 yemek kaşığı unu, kokusu çıkana kadar yaklaşık 2-3 dakika etlerle birlikte kavurun. 1 tatlı kaşığı salçayı ekleyin ve karıştırın.
-Ardından 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet küp doğranmış patates, 1 adet küp doğranmış havuç ve 1 çay kaşığı karabiberi de ekleyip 3 su bardağı su ilave edin.
-Kapağını kapattığınız tencerede, kısık ateşte 30 dakika kadar pişirin. Kıvamlı bir sos halini alan suyu ve sebzelerle birlikte pişen eti, sıcak olarak bekletmeden servis edin.

Etli kuru fasulye tarifi

Kurban etiyle yapabileceğiniz 5 nefis yemek

Malzemeler:

-2 yemek kaşığı tereyağı
-1 yemek kaşığı zeytinyağı -
-200 gram kuşbaşı kuzu eti
-500 gram kuru fasulye(bir gece önceden ıslatılmış)
-2 adetbüyük boy kuru soğan
-1 yemek kaşığı domates salçası
-1/2 yemek kaşığı biber salçası
-3,5 su bardağı sıcak su
-1 çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

-Büyük boy kuru soğanları, küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın. Tereyağını ve zeytinyağını düdüklü bir tencerede kızdırın.
-Soğanları, kuşbaşı kuzu eti ile birlikte tencereye aktarın. Kuzu etini, soğanlarla birlikte renk alıp suyunu çekene kadar orta ateşte kavurun.
-Domates salçasını, biber salçasını, tuzu, bir gece önceden suda bekletip duruladıktan sonra fazla suyunu süzdüğünüz kuru fasulyeyi tencereye ekleyin.
-Etli kuru fasulyeyi; üzerini dört parmak geçecek kadar yaklaşık 3,5 su bardağı sıcak su ilavesi ile kapağı kapalı düdüklü tencerede 30- 35 dakika pişirin.
-Kullandığınız kuru fasulyenin cinsine göre pişip pişmediğini kontrol ettikten sonra sıcak olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

Etli krep tarifi

Kurban etiyle yapabileceğiniz 5 nefis yemek

Malzemeler:

İç harcı için:

-1 adet soğan
-250 gra dana kuşbaşı eti
-2 yemek kaşığı zeytinyağı
-1 adet kapya biber
-2 adet çarliston biber
-2 adet domates
-7 adet mantar
-1 çay kaşığı kekik
-1 çay kaşığı karabiber
-1 çay kaşığı pul biber
-1 çay kaşığı tuz
-1 su bardağı kaynar su

Krep için:

-1 su bardağı süt
-1 su bardağı su
-2 adet yumurta
-2 su bardağı un
-1 çay kaşığı tuz

Pişirmek için:

-1/2 su bardağı sıvı yağ

Nasıl yapılır?

-Düdüklü tencereyi ocağa alın ve altını açın, tencere ısındıktan sonra içine etleri atın. Normal bir kapakla kapatın ve etler suyunu salıp tekrar çekene dek bu şekilde ara ara kavurun.
-Mantarları doğrayın ve suyunu çekmiş olan etlere ilave edin. Biraz kavurduktan sonra ince ince doğradığınız kuru soğanı ve biberleri de ekleyin,yağını da ilave edin ve biberler yumuşayana dek kavurun.
-Domateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Biberler iyice yumuşayınca domatesleri ilave edin. baharatlarını da ekleyin. 1 su bardağı kaynar suyu da ekleyin, karıştırın ve düdüklü tencereyi kapatın.
-Düdük öttükten sonra altını kısın ve bu şekilde yaklaşık 20 dakika kısık ateşte pişmeye bırakın.
-Etler pişerken krebi hazırlayın. Krep için gerekli olan tüm malzemeleri bir kapta güzelce çırpın. Boza kıvamında bir karışım elde edeceksiniz
-Bir tavaya her seferinde 1 tatlı kaşığı kadar sıvı yağ alın ve hazırladığınız krep karışımından bir kepçe dökün. Alt- üst çevirerek her iki tarafını da güzelce pişirin.
-Bu şekilde tüm krep hamurunu bitirin. 8 adet krep elde edeceksiniz.
-Kreplerden birisini servis tabağına alın. Tam ortasına pişmiş olan etli harçtan yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar koyun ve krebinizi bohça şeklinde kapatıp tersini çevirin.
-Üstüne dilerseniz hazırladığınız sostan gezdirin, maydanozla süsleyin ve sıcak sıcak servis edin.

Fodula tarifi

Kurban etiyle yapabileceğiniz 5 nefis yemek

Malzemeler:

-4 küçük çavdar ekmeği
-600 gr. kuşbaşı dana eti
-2 çorba kaşığı tereyağı
-1 adet soğan
-1 çay bardağı bezelye
-1 adet havuç
-1 adet domates
-1 tutam rezene
-1 tutam anason
-Sıcak su
-1 fincan adaçayı
-Tuz

Nasıl yapılır?

-Tereyağının yarısını bir tencereye alıp, yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun.
-Üzerine eti ilave edin. Suyunu salıp yeniden çekene kadar kavurun.
-Tencereye bezelye, küp doğranmış havuç ve domatesi katın.
-Rezene, anason ve tuzu da ilave ettikten sonra üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin.
-Suyunu kontrol ederek et yumuşayana kadar pişirip, ocaktan alın.
-Çavdar ekmeklerinin üzerini kapak şeklinde kesin.
-İçlerini çıkarıp, etli harcı paylaştırın.
-Daha sonra bir fırın tepsisine yerleştirin.
-Kalan tereyağını küçük bir tavada eritip, üzerine ada çayı ekleyin.
-Karıştırıp ocaktan alın ve ekmeklerin üzerine gezdirin.
-Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 5 dakika pişirip servis yapın.

Ali nazik tarifi

Kurban etiyle yapabileceğiniz 5 nefis yemek

Malzemeler:

-500 gram dana kuşbaşı
-1.5 çay bardağı su
-4 su bardağı közlenmiş patlıcan
-1.5 su bardağı süzme yoğurt
-2 diş sarımsak
-1 adet kuru soğan
-4 adet domates
-4 adet çarliston biber
-1 yemek kaşığı domates salçası
-2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
-1 tatlı kaşığı pul biber
-1 tatlı kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

-Bir kasede süzme yoğurdun içine ezilmiş sarımsak ve közlenmiş patlıcanı karıştırın.
-Tavayı ısıtıp ayçiçek yağını ekleyin.
-Küp doğranmış soğanları 3-4 dakika kavurun.
-İnce kıyılmış biberleri ekleyin, orta ateşte renkleri dönene kadar kavurmaya devam edin.
-Etleri tavaya alın ve üzerine küp doğranmış domates, pul biber, tuz ve domates salçasını ekleyin. Etler pişene kadar yaklaşık 10-15 dakika orta ateşte pişirmeye devam edin.
-Yoğurtlu patlıcanlı karışımı bir tencereye alın. Yoğurdun kesilmemesine dikkat ederek kısık ateşte ısıtın.
-Servis için tabağa önce ısınmış patlıcanlı karışımı, üzerine de kıymalı harcı koyun ve sıcak servis edin.

Afiyet olsun.

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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