Kurban etiyle hem pratik hem de hızlı olacak yemek tarifleri arıyorsanız, tam yerindesiniz! Birbirinden lezzetli bu et yemeklerini mutlaka deneyin. İşte kurban etiyle yapabileceğiniz 5 nefis yemek tarifi...

Tas kebabı tarifi

Malzemeler:

-800 gram kuşbaşı dana eti

-1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

-2 yemek kaşığı tereyağı

-1 adet orta boy kuru soğan

-3 diş sarımsak

-1 yemek kaşığı un

-1 tatlı kaşığı domates salçası

-1 tatlı kaşığı tuz

-2 adetorta boy patates

-1 adetorta boy havuç

-3 su bardağı sıcak su

-4 adet tane karabiber

Nasıl yapılır?

-1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı tereyağını tencerede kızdırın.

-Üzerine 800 gram dana kuşbaşı etini ekleyin ve etler suyunu salıp çekene kadar kavurun.

-Yemeklik doğranmış 1 adet soğanı ve 3 diş doğranmış sarımsağı da ekledikten sonra etlerle beraber kavurmaya devam edin.

-Bu aşamada ekleyeceğiniz 1 yemek kaşığı unu, kokusu çıkana kadar yaklaşık 2-3 dakika etlerle birlikte kavurun. 1 tatlı kaşığı salçayı ekleyin ve karıştırın.

-Ardından 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet küp doğranmış patates, 1 adet küp doğranmış havuç ve 1 çay kaşığı karabiberi de ekleyip 3 su bardağı su ilave edin.

-Kapağını kapattığınız tencerede, kısık ateşte 30 dakika kadar pişirin. Kıvamlı bir sos halini alan suyu ve sebzelerle birlikte pişen eti, sıcak olarak bekletmeden servis edin.

Etli kuru fasulye tarifi





Malzemeler:

-2 yemek kaşığı tereyağı

-1 yemek kaşığı zeytinyağı -

-200 gram kuşbaşı kuzu eti

-500 gram kuru fasulye(bir gece önceden ıslatılmış)

-2 adetbüyük boy kuru soğan

-1 yemek kaşığı domates salçası

-1/2 yemek kaşığı biber salçası

-3,5 su bardağı sıcak su

-1 çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

-Büyük boy kuru soğanları, küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın. Tereyağını ve zeytinyağını düdüklü bir tencerede kızdırın.

-Soğanları, kuşbaşı kuzu eti ile birlikte tencereye aktarın. Kuzu etini, soğanlarla birlikte renk alıp suyunu çekene kadar orta ateşte kavurun.

-Domates salçasını, biber salçasını, tuzu, bir gece önceden suda bekletip duruladıktan sonra fazla suyunu süzdüğünüz kuru fasulyeyi tencereye ekleyin.

-Etli kuru fasulyeyi; üzerini dört parmak geçecek kadar yaklaşık 3,5 su bardağı sıcak su ilavesi ile kapağı kapalı düdüklü tencerede 30- 35 dakika pişirin.

-Kullandığınız kuru fasulyenin cinsine göre pişip pişmediğini kontrol ettikten sonra sıcak olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

Etli krep tarifi





Malzemeler:

İç harcı için:

-1 adet soğan

-250 gra dana kuşbaşı eti

-2 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 adet kapya biber

-2 adet çarliston biber

-2 adet domates

-7 adet mantar

-1 çay kaşığı kekik

-1 çay kaşığı karabiber

-1 çay kaşığı pul biber

-1 çay kaşığı tuz

-1 su bardağı kaynar su

Krep için:

-1 su bardağı süt

-1 su bardağı su

-2 adet yumurta

-2 su bardağı un

-1 çay kaşığı tuz

Pişirmek için:

-1/2 su bardağı sıvı yağ

Nasıl yapılır?

-Düdüklü tencereyi ocağa alın ve altını açın, tencere ısındıktan sonra içine etleri atın. Normal bir kapakla kapatın ve etler suyunu salıp tekrar çekene dek bu şekilde ara ara kavurun.

-Mantarları doğrayın ve suyunu çekmiş olan etlere ilave edin. Biraz kavurduktan sonra ince ince doğradığınız kuru soğanı ve biberleri de ekleyin,yağını da ilave edin ve biberler yumuşayana dek kavurun.

-Domateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Biberler iyice yumuşayınca domatesleri ilave edin. baharatlarını da ekleyin. 1 su bardağı kaynar suyu da ekleyin, karıştırın ve düdüklü tencereyi kapatın.

-Düdük öttükten sonra altını kısın ve bu şekilde yaklaşık 20 dakika kısık ateşte pişmeye bırakın.

-Etler pişerken krebi hazırlayın. Krep için gerekli olan tüm malzemeleri bir kapta güzelce çırpın. Boza kıvamında bir karışım elde edeceksiniz

-Bir tavaya her seferinde 1 tatlı kaşığı kadar sıvı yağ alın ve hazırladığınız krep karışımından bir kepçe dökün. Alt- üst çevirerek her iki tarafını da güzelce pişirin.

-Bu şekilde tüm krep hamurunu bitirin. 8 adet krep elde edeceksiniz.

-Kreplerden birisini servis tabağına alın. Tam ortasına pişmiş olan etli harçtan yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar koyun ve krebinizi bohça şeklinde kapatıp tersini çevirin.

-Üstüne dilerseniz hazırladığınız sostan gezdirin, maydanozla süsleyin ve sıcak sıcak servis edin.

Fodula tarifi





Malzemeler:

-4 küçük çavdar ekmeği

-600 gr. kuşbaşı dana eti

-2 çorba kaşığı tereyağı

-1 adet soğan

-1 çay bardağı bezelye

-1 adet havuç

-1 adet domates

-1 tutam rezene

-1 tutam anason

-Sıcak su

-1 fincan adaçayı

-Tuz

Nasıl yapılır?

-Tereyağının yarısını bir tencereye alıp, yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun.

-Üzerine eti ilave edin. Suyunu salıp yeniden çekene kadar kavurun.

-Tencereye bezelye, küp doğranmış havuç ve domatesi katın.

-Rezene, anason ve tuzu da ilave ettikten sonra üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin.

-Suyunu kontrol ederek et yumuşayana kadar pişirip, ocaktan alın.

-Çavdar ekmeklerinin üzerini kapak şeklinde kesin.

-İçlerini çıkarıp, etli harcı paylaştırın.

-Daha sonra bir fırın tepsisine yerleştirin.

-Kalan tereyağını küçük bir tavada eritip, üzerine ada çayı ekleyin.

-Karıştırıp ocaktan alın ve ekmeklerin üzerine gezdirin.

-Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 5 dakika pişirip servis yapın.

Ali nazik tarifi





Malzemeler:

-500 gram dana kuşbaşı

-1.5 çay bardağı su

-4 su bardağı közlenmiş patlıcan

-1.5 su bardağı süzme yoğurt

-2 diş sarımsak

-1 adet kuru soğan

-4 adet domates

-4 adet çarliston biber

-1 yemek kaşığı domates salçası

-2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

-1 tatlı kaşığı pul biber

-1 tatlı kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

-Bir kasede süzme yoğurdun içine ezilmiş sarımsak ve közlenmiş patlıcanı karıştırın.

-Tavayı ısıtıp ayçiçek yağını ekleyin.

-Küp doğranmış soğanları 3-4 dakika kavurun.

-İnce kıyılmış biberleri ekleyin, orta ateşte renkleri dönene kadar kavurmaya devam edin.

-Etleri tavaya alın ve üzerine küp doğranmış domates, pul biber, tuz ve domates salçasını ekleyin. Etler pişene kadar yaklaşık 10-15 dakika orta ateşte pişirmeye devam edin.

-Yoğurtlu patlıcanlı karışımı bir tencereye alın. Yoğurdun kesilmemesine dikkat ederek kısık ateşte ısıtın.

-Servis için tabağa önce ısınmış patlıcanlı karışımı, üzerine de kıymalı harcı koyun ve sıcak servis edin.

Afiyet olsun.