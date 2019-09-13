Kurban olmamaya bakalım

Bugün ne yapılabilir? İlginç ve değişik sonuçlar getirebilecek bir gündeyiz. Özellikle ilişkilerle ilgili konular, başkalarından beklentilerimiz konusunda daha dikkatli olmaya çalışalım. Akşam saatlerinde duygusal açıdan tartışmalı durumlar yüzünden gereksiz gerginlikler yaşayabiliriz. Yine de bugün detaylardan çok şey çıkarabilir ve sanatsal alanda daha verimli olabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Dolunay yaklaşırken duygusal açıdan beklentilerimiz de artıyor olabilir. Fazla heyecanlı olmak, olayları yanlış yönde değerlendirme riski var. Ay Balık’ta iken kendimizi kaptırdığımız durumlar içinde olabiliriz. Bu nedenle aldanmamaya ve olaylara daha objektif bakmaya gayret edelim. Planlarda da esnek kalabilmeliyiz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/ Çakmaktaşı Yaratıcı imkânları daha iyi değerlendirmeye bakalım. Kendi iç dünyamıza dönmemiz açısından da uygun şartlar var. Ortaklaşa alanda daha fazla düşünmemiz ve uyum sağlamamız gereken koşullarla karşılaşabiliriz. İşbirliği geliştirmeli ve önyargılara kapılmamaya bakmalıyız. Öfkeyle davranmamalıyız.