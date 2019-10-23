Kürk kullanımı artık yasak!

Dünyaca ünlü birçok moda evi geçtiğimiz yıllarda aldığı bir karar ile "Kürk kullanımını bırakıyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Dünyada çanta, kürk ve birçok aksesuar için yapılan hayvan katliamları tam olarak durdurulamasa da alınan önlemler birçok kesimi mutlu etti.

Moda endüstrisinin de canlı ve çevre destekli tutumu artık legal olarak düzene girdi. Gucci, Versace, Armani, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Stella McCartney ve Ralph Lauren gibi birçok marka geçtiğimiz sene koleksiyonlarında kürk kullanımını durdurduğunu açıklamıştı. Bu sene alınan bir karar ile Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde kürk satışı ve üretimi yasaklandı. 2023 yılında yürürlüğe girecek yasa ile bölge sakinlerinin kürkten yapılan giysiler, ayakkabılar ve el çantaları satmaları yasaklanacak.

Bu yasak ikinci el ürünler için geçerli olmayacak. Ancak eyalet içinde hayvan hakları ile ilgili birçok yasa hazırlandığı biliniyor.