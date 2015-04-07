Özge Özder ,Aslı Tandoğan ve Ayça Varlıer’in kurucusu olduğu Bana Göz Kulak Ol Derneği’nin bir farkındalık filmi çekerek, şubat ayında başlattığı ‘’Kürkünü Çıkar, Vicdanını giy‘’ farkındalık kampanyası büyük ses getirmişti. Kampanya sosyal medyada, televizyon programlarında ve yazılı basında da oldukça destek gördü ve sanatçılar kampanyayı daha da büyüterek çalışmalarına devam ettiler. Mart ayı itibariyle derneğin sosyal medya adreslerinden sanatçılarla kürk hakkında yapılan röportajlar yayınlanmaya başlamış ve Beşiktaş Belediyesi’nin billboardlarında da farkındalık kampanyasına büyük yer verilmişti.





Geçtiğimiz cumartesi (04.04.2015) ise fotoğraf sanatçısı Ümit Karalar ve BGKO derneği birlikte büyük bir fotoğraf sergisine imza attılar. Sofa Otel’de kokteyl ile basına da açık olarak düzenlenen sergide 28 sanatçının fotoğrafı yer aldı ve fotoğraf sergisi büyük beğeni topladı. BGKO-Ümit Karalar Kürkünü Çıkar, Vicdanını Giy Fotoğraf Sergisi’ne birçok ünlü sanatçı,’’Yunuslara Özgürlük Platformu’’,’’Yeryüzüne Özgürlük Derneği’’, ‘’PToT film’’ ve ‘’Goody Mama’’ temsilcileri, çok sayıda davetli ve basın mensupları katıldı.



Projeye destek veren sanatçılar;



Alican Yücesoy, Aslı Enver, Aslı Tandoğan, Ayça Varlıer,

Bennu Yıldırımlar, Begüm Birgören

Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Birkan Sokullu

Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci, Emre Karayel

Hasibe Eren, Selin Şekerci, Selma Ergeç

Sevinç Erbulak, Kenan Ece, Lale Cangal, LeventÜzümcü,

Melis Birkan, Murat Han, Özge Özder, Özge Özpirinççi,

Özgür Çevik, Özgün, Pamela,Sarp Leventoğlu,Serkan Altunorak.



Fotoğraf sergisi kasım ayı itibariyle ücretsiz olarak görülebilecek.

