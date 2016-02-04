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    HaberlerEtkinlikKürşat Işık yarattığı saçla ödül aldı
    04.02.2016 - 13:50 |

    Kürşat Işık yarattığı saçla ödül aldı

    Berberler ve Kuaförler Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Milli Takım Seçmeleri geçtiğimiz günlerde yapıldı.

    Kürşat Işık yarattığı saçla ödül aldı

    Onlarca kuaförün yarıştığı Berberler ve Kuaförler Federasyonu Milli Takım Seçmeleri’nde keyifli anlar yaşandı.

    Yüzlerce Berber Yarıştı

    Yüzlerce berberin aynı süre içerisinde aynı ortamda yeteneklerini sergilediği yarışmayı Nişantaşı’nda kuaför olan Kürşat Işık, İç Anadolu Milli Takım seçmelerini kazanarak birinci geldi. Finalde nasıl bir performans sergileyeceği merak edilen Kürşat Işık, Berberler Odası başkanı Şükrü Akyüz’e nezaket ziyaretinde bulundu.

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