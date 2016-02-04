Kürşat Işık yarattığı saçla ödül aldı

Onlarca kuaförün yarıştığı Berberler ve Kuaförler Federasyonu Milli Takım Seçmeleri’nde keyifli anlar yaşandı.

Yüzlerce Berber Yarıştı

Yüzlerce berberin aynı süre içerisinde aynı ortamda yeteneklerini sergilediği yarışmayı Nişantaşı’nda kuaför olan Kürşat Işık, İç Anadolu Milli Takım seçmelerini kazanarak birinci geldi. Finalde nasıl bir performans sergileyeceği merak edilen Kürşat Işık, Berberler Odası başkanı Şükrü Akyüz’e nezaket ziyaretinde bulundu.