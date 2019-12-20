Kuru cildinizi soğuk havadan koruyun

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Bugün Bugün eşinizle, evlilikle ilgili bir konu üzerinde daha çok düşünebilirsiniz. Ortaklaşa konularda daha dengeli olmaya bakmalısınız. Akşam saatleri bazı endişeler olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün hizmet etmek ve süregelen işleri düzeltmek mümkün. Ortaklaşa konular üzerinde daha çok düşünebilirsiniz. Akşam saatleri ilişkilere dikkat edin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün genel olarak akıcı konular ve kendinizi geliştirebileceğiniz imkanlar var. Aşkta, çocuklarla ilgili alanlarda daha mutlu olabilirsiniz. Akşam saatleri uğraştırıcı.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yakın çevrenize ve ailevi konulara daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Duygularınızı ortaya koyarken daha samimi olmalısınız. Akşam saatleri daha tutkulusunuz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yakın çevrenizdekiler, kardeşler ve komşular sizi daha fazla meşgul edebilir. Düşüncelerinizde daha önlemci olabilirsiniz. Akşam eve daha odaklısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün maddi konularla, bütçenizle daha fazla ilgilenebilirsiniz. Elinizdeki kaynakları yerinde kullanmanız elinizde. Akşam saatleri kısa ziyaretler olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün Ay burcunuzda ilerlerken, her zamankinden daha hareketli olabilir. Yolculuklar ve ailevi işler gündeme gelebilir. Akşam saatleri harcamalara dikkat.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün geçmişten kaynaklanan konulara, hassasiyetlere özen gösterebilirsiniz. Bazı gizli durumlar yüzünden huzursuzluk mümkün. Akşam saatleri daha canlısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Sizi ailevi açıdan ilgilendiren bir konu ya da plan üzerinde durabilirsiniz. Duygularınızı paylaşabileceğiniz imkanlar da var. Akşam saatleri riskli konulara dikkat.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hafta sonu olmasına karşın bugün sorumluluklar gündeme gelebilir. Ailevi bir konu ile daha çok ilgilenebilirsiniz. İşiniz çok. Akşam saatleri daha kararlısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz imkanlar var. Uzaklarla, yabancılarla ilgili gelişmeler de yaşanabilir. Ancak akşam saatlerinde uğraşılar artıyor.Devamını Oku Devamını Oku