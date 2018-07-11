Kuşadası Gençlik Festivali 11-15 Temmuz'da

Her zaman iyi müzik sloganıyla Kuşadası Belediyesi işbirliği ile Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı'nda gerçekleşecek festival 5 gün boyunca, 53 konser ile %100 müzik ve eğlence ile müzik dünyasının yıldızlarına ev sahipliği yapacak.

Umut Kuzey önderliğinde, Milyon Yapım organizasyonuyla RedBull katkılarıyla gerçekleşecek festival, Kral Pop Medya Sponsorluğu'nda Milyon Tv ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak.

5 gün boyunca 2 ana sahnede toplamda 55 farklı sanatçı ve grubu ağırlayacak olan festival, doyurucu programı ile de dikkat çekiyor.

11 Temmuz Çarşamba (Açılış Partisi)

1.Sahne

Shantel (dj set)

Islandman



2.Sahne

Moğollar

Yeni Türkü

Set



12 Temmuz Perşembe

1.Sahne

Pentagram

Ceza

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Erdem Yener

Murder King

The Madcap



2.Sahne

Duman

Ümit Besen & Pamela

Umut Kuzey

Melek Mosso

What Da Funk

Piiz

13 Temmuz Cuma

1.Sahne

Hayko Cepkin

Halil Sezai

Pera

Yasemin Mori

Niyazi Koyuncu

Hedonutopia

2.Sahne

Şebnem Ferah

maNga

Fatma Turgut

Gazapizm

Gülçin Ergül

Sekerse Tehlike



14 Temmuz Cumartesi

1.Sahne

Athena

Pinhani

Adamlar

Deniz Tekin

Çamur

Supernova

2.Sahne

Emre Aydın

Seksendört

Ezhel

Sena Şener

Gökcan Sanlıman

Palmiyeler



15 Temmuz Pazar

1.Sahne

Teoman

Feridun Düzağaç

Zakkum

Kalben

Sattas

Ezgi Aktan



2.Sahne

Mor ve Ötesi

Selda Bağcan & Boom Pam

Cem Adrian

Vega

Aydilge

Öfkeli Kalabalık