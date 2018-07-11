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    HaberlerEtkinlikKuşadası Gençlik Festivali 11-15 Temmuz'da
    11.07.2018 - 12:53 |

    Kuşadası Gençlik Festivali 11-15 Temmuz'da

    Geçtiğimiz yıl 90 bin müzikseveri buluşturarak gelenekselleştiğini kanıtlayan Kuşadası Gençlik Festivali 3. yılında 11-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenleniyor.

    Kuşadası Gençlik Festivali 11-15 Temmuz'da

    Her zaman iyi müzik sloganıyla Kuşadası Belediyesi işbirliği ile Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı'nda gerçekleşecek festival 5 gün boyunca, 53 konser ile %100 müzik ve eğlence ile müzik dünyasının yıldızlarına ev sahipliği yapacak.

    Umut Kuzey önderliğinde, Milyon Yapım organizasyonuyla RedBull katkılarıyla gerçekleşecek festival, Kral Pop Medya Sponsorluğu'nda Milyon Tv ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak.

    5 gün boyunca 2 ana sahnede toplamda 55 farklı sanatçı ve grubu ağırlayacak olan festival, doyurucu programı ile de dikkat çekiyor.

    11 Temmuz Çarşamba (Açılış Partisi)
    1.Sahne
    Shantel (dj set)
    Islandman


    2.Sahne
    Moğollar
    Yeni Türkü
    Set


    12 Temmuz Perşembe
    1.Sahne
    Pentagram
    Ceza
    Yüzyüzeyken Konuşuruz
    Erdem Yener
    Murder King
    The Madcap


    2.Sahne
    Duman
    Ümit Besen & Pamela
    Umut Kuzey
    Melek Mosso
    What Da Funk
    Piiz

    13 Temmuz Cuma
    1.Sahne
    Hayko Cepkin
    Halil Sezai
    Pera
    Yasemin Mori
    Niyazi Koyuncu
    Hedonutopia

    2.Sahne
    Şebnem Ferah
    maNga
    Fatma Turgut
    Gazapizm
    Gülçin Ergül
    Sekerse Tehlike


    14 Temmuz Cumartesi
    1.Sahne
    Athena
    Pinhani
    Adamlar
    Deniz Tekin
    Çamur
    Supernova

    2.Sahne
    Emre Aydın
    Seksendört
    Ezhel
    Sena Şener
    Gökcan Sanlıman
    Palmiyeler


    15 Temmuz Pazar
    1.Sahne
    Teoman
    Feridun Düzağaç
    Zakkum
    Kalben
    Sattas
    Ezgi Aktan


    2.Sahne
    Mor ve Ötesi
    Selda Bağcan & Boom Pam
    Cem Adrian
    Vega
    Aydilge
    Öfkeli Kalabalık

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