Kuşadası Gençlik Festivali 5-9 Temmuzda

Kuşadası Gençlik Festivali 2. Kez Müzik Dünyasının Yıldızlarıyla Parlıyor…

Kuşadası sahili, 2. Kuşadası Gençlik Festivali ile bir kez daha müzik dünyasının yıldızları ile parlamak için hazır… Milyon Yapım organizasyonunda, Umut Kuzey genel koordinatörlüğünde, Kral Pop Medya Sponsorluğu'nda gerçekleşecek festival Milyon Tv ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. MFÖ’den Moğollar’a; Mor ve Ötesi’nden Feridun Düzağaç’a; Teoman’dan Manga’ya; Şebnem Ferah’tan Hayko Cepkin’e; Selda Bağcan’dan Mabel Matiz’e 30’un üzerinde sanatçı ve grup 5 gün boyunca Kuşadası sahilini iyi müzik ve eğlenceye doyuracak.

5 Temmuz Çarşamba Muhteşem Açılış Partisi Ücretsiz!

MFÖ, Moğollar, Umut Kuzey Ve Çok Daha Fazlası…

Her zaman iyi müzik sloganıyla Kuşadası Belediyesi işbirliği ile düzenlenecek 2. Kuşadası Gençlik Festivali 6-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı'nda %100 müzik ve eğlence ile gerçekleşecek. Milyon Yapım bölgeye erken gelen kampçılar ve yöre halkı için 5 Temmuz Çarşamba günü Supernova, Son Feci Bisiklet, İskender Paydaş, Umut Kuzey, Moğollar ve MFÖ’nün yer aldığı muhteşem bir ücretsiz bir açılış partisi de düzenliyor.

KUŞADASI YERLİ VE YABANCI TURİST AKININA UĞRAYACAK

Aydın, Söke, Manisa, İzmir ve Muğla'dan turların düzenleneceği, 2. Kuşadası Gençlik Festivali’nde yine bölge yerli yabancı turist akınına uğrayacak... Festival boyunca birbirinden renkli paylaşımlar #KGF2017 hastagi ile yapılacak.

5 TEMMUZ ÇARŞAMBA

MFÖ

MOĞOLLAR

UMUT KUZEY

İSKENDER PAYDAŞ

SON FECİ BİSİKLET

SUPERNOVA

6 TEMMUZ PERŞEMBE

MOR VE ÖTESİ

FERİDUN DÜZAĞAÇ

SEKSENDÖRT

FLÖRT

ÖZGE FIŞKIN

MARSİS

NEYSE

7 TEMMUZ CUMA

TEOMAN

MANGA

PİNHANİ

CEM ADRİAN

HÜSNÜ ARKAN

MELİS DANİŞMEND

YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ

8 TEMMUZ CUMARTESİ

ŞEBNEM FERAH

HAYKO CEPKİN

PİLLİ BEBEK

KURBAN

ADAMLAR

YOK ÖYLE KARARLI ŞEYLER

THE MADCAP

9 TEMMUZ PAZAR

SELDA BAĞCAN & BOOM PAM

MABEL MATİZ

CEYLAN ERTEM

YENİ TÜRKÜ

KURTALAN EKSPRES

LUXUS

NADAS