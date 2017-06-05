Kuşadası Gençlik Festivali 5-9 Temmuzda
Ege'nin tek büyük festivali "Kuşadası Gençlik Festivali" 5-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında Kuşadası Sevgi Plajı'nda!
Kuşadası Gençlik Festivali 2. Kez Müzik Dünyasının Yıldızlarıyla Parlıyor…
Kuşadası sahili, 2. Kuşadası Gençlik Festivali ile bir kez daha müzik dünyasının yıldızları ile parlamak için hazır… Milyon Yapım organizasyonunda, Umut Kuzey genel koordinatörlüğünde, Kral Pop Medya Sponsorluğu'nda gerçekleşecek festival Milyon Tv ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. MFÖ’den Moğollar’a; Mor ve Ötesi’nden Feridun Düzağaç’a; Teoman’dan Manga’ya; Şebnem Ferah’tan Hayko Cepkin’e; Selda Bağcan’dan Mabel Matiz’e 30’un üzerinde sanatçı ve grup 5 gün boyunca Kuşadası sahilini iyi müzik ve eğlenceye doyuracak.
5 Temmuz Çarşamba Muhteşem Açılış Partisi Ücretsiz!
MFÖ, Moğollar, Umut Kuzey Ve Çok Daha Fazlası…
Her zaman iyi müzik sloganıyla Kuşadası Belediyesi işbirliği ile düzenlenecek 2. Kuşadası Gençlik Festivali 6-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı'nda %100 müzik ve eğlence ile gerçekleşecek. Milyon Yapım bölgeye erken gelen kampçılar ve yöre halkı için 5 Temmuz Çarşamba günü Supernova, Son Feci Bisiklet, İskender Paydaş, Umut Kuzey, Moğollar ve MFÖ’nün yer aldığı muhteşem bir ücretsiz bir açılış partisi de düzenliyor.
KUŞADASI YERLİ VE YABANCI TURİST AKININA UĞRAYACAK
Aydın, Söke, Manisa, İzmir ve Muğla'dan turların düzenleneceği, 2. Kuşadası Gençlik Festivali’nde yine bölge yerli yabancı turist akınına uğrayacak... Festival boyunca birbirinden renkli paylaşımlar #KGF2017 hastagi ile yapılacak.
5 TEMMUZ ÇARŞAMBA
MFÖ
MOĞOLLAR
UMUT KUZEY
İSKENDER PAYDAŞ
SON FECİ BİSİKLET
SUPERNOVA
6 TEMMUZ PERŞEMBE
MOR VE ÖTESİ
FERİDUN DÜZAĞAÇ
SEKSENDÖRT
FLÖRT
ÖZGE FIŞKIN
MARSİS
NEYSE
7 TEMMUZ CUMA
TEOMAN
MANGA
PİNHANİ
CEM ADRİAN
HÜSNÜ ARKAN
MELİS DANİŞMEND
YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ
8 TEMMUZ CUMARTESİ
ŞEBNEM FERAH
HAYKO CEPKİN
PİLLİ BEBEK
KURBAN
ADAMLAR
YOK ÖYLE KARARLI ŞEYLER
THE MADCAP
9 TEMMUZ PAZAR
SELDA BAĞCAN & BOOM PAM
MABEL MATİZ
CEYLAN ERTEM
YENİ TÜRKÜ
KURTALAN EKSPRES
LUXUS
NADAS