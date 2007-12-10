Kylie ile yeni yÄ±l partisi

1987 yÄ±lÄ±ndan beri hem Avustralya'nÄ±n hem Avrupa'nÄ±n, tÃ¼m zamanlarÄ±n en Ã§ok satan kadÄ±n ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± Kylie Minogue,2001 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± albÃ¼mÃ¼ "Fever" dan beri tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± hayal gÃ¼cÃ¼ en zengin dans kraliÃ§elerinden biri olarak fethetmeye devam ediyor.

Sahne ÅŸovlarÄ±,kostÃ¼mleri ve ayartÄ±cÄ± duruÅŸuyla bir pop ikonasÄ± haline gelen Kylie Minogue 'un hayranlarÄ± tÃ¼m dÃ¼nyada farklÄ± mekanlarda hem kanseri geride bÄ±rakararak saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸan dans divasÄ±nÄ± hem yeni albÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutluyorlar.

Gecede konuklara kylie ile ilgi sÃ¼rpriz hediyeler var...Gecede dragqueen show,Kylie'yi canlandÄ±rÄ±yor...Ekranlarda Kylie'nin Ã¶zel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sunulurken,sanatÃ§Ä±nÄ±n yepyeni albÃ¼mÃ¼ "X"'inÂ ÅŸarkÄ±larÄ±yla beraber ,en Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±larÄ±yla tam bir disko gecesi yaÅŸanacak...Kylie'ye yeni albÃ¼m kutlamasÄ± 14 AralÄ±k 2007 Cuma AkÅŸamÄ±,BeyoÄŸlu BarbahÃ§e'de saat 23.00'te. Â Â

Â Â