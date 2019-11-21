Kylie Jenner'dan yeni kozmetik hamlesi

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Bugün Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız için fedakârlık edeceğiniz bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerde detaylar içinde boğulabilirsiniz. Gün içinde iş arkadaşlarınızla birlikte faaliyette bulunacağınız zamanlar var. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızı ihmal etmemelisiniz. Akşam saatlerinde zevk aldığınız şeylerle uğraşacaksınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün uğraştığınız işlerinizde yaratıcılığınızı kullanacağınız bir gündesiniz. Aşkta fazla fedakâr bir yapıda olabilirsiniz. Hobileriniz için harcama yapabilirsiniz. İş konularına fazla gerçekçi yaklaşacağınız zamanlar var. Pratik bir şekilde işlerinizi halledip, sevdiğiniz şeylere zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Akşam eğlenceli planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kişisel hassasiyetinizin olduğu konular gündeminizi meşgul edebilir. Hayallerinizin peşinden gidip, yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleriniz için mücadele verebilirsiniz. Zirvede kalabilmek için bazı şeylerden ödün vermeniz gerekebilir. Akşam saatlerinde kendinizle ilgili değişim içinde olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün iletişimle ilgili işlerinizde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Uğraştığınız işlerinize gerçekçi yaklaşacaksınız. Fazla detaylar içinde boğulmamaya özen gösterin. Yakın çevrenizdeki kişiler için fedakârlık yapma eğiliminde olabilirsiniz. Hareketli bir gün sizi bekliyor. Akşam saatlerinde zevk aldığınız kişilerle buluşmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün maddi kaynaklarınızla ilgili pratik çözümler getirebilirsiniz. İş hayatınızda kişisel yeteneklerinizi kullanarak başkalarından destek alabilirsiniz. Gün içinde harcamalarınızı kontrol altına almalısınız. Çocuklarınızla zaman geçirmek iyi gelebilir. Akşam saatlerini zevk alacağınız konulara ve hobilerinize ayırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeni başlangıçlar yapacağınız işlerinizde yaratıcı hayal gücünüzü kullanacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara gerçekçi bir gözle bakabilirsiniz. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz konular gündeminizi oluşturabilir. İlişkilerinizde fedakârlık gösterebilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gün.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Elinizde olmayan nedenlerle kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Bilemediğiniz olaylar için fedakârlık yapabilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. Uğraştığınız işlere daha gerçekçi yaklaşabilirsiniz. Pratik zekânızla işlerinizi kolayca çözümleyeceksiniz. Akşam saatlerinde daha keyif verici olaylar söz konusu.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yaratıcı hayal gücünüzü gelecekle ilgili beklentileriniz yönünde kullanabilirsiniz. Arkadaşlarınız için fedakârlık yapabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha kolay yön çizebileceğiniz bir gündesiniz. Akşam saatlerinde zevklere düşkünlük söz konusu olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İş hayatınızdaki statünüz için fedakârlık yapacağınız bir gündesiniz. Hedeflerinize ulaşmak için hayal gücünün sınırlarını zorlamak zorunda kalabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konulara daha gerçekçi yaklaşabileceksiniz. Bugün bürokratik işlerle uğraşabilirsiniz. Akşam için keyif aldığınız kişiyle birlikte program yapabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yeni ufuklara açılma isteğiniz hayal gücünüzü destekleyecektir. Özgürleşme isteği içinde yolculuklar planlayabilirsiniz. Akademik konulara ilgi duyacağınız bir gündesiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için etrafınızdaki insanlarla iletişim halinde olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün ortaklı konulara daha gerçekçi bakabilirsiniz. Kriz yaratan koşullardan kaçınmaya çalışmalısınız. Finansal işlerinizi hallederken pratik olmak isteyebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar yıpranmanıza neden olabilir. Yaşayacağınız olaylarda daha fedakâr olmaya meyilli olabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku Devamını Oku