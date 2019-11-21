Kylie Jenner'dan yeni kozmetik hamlesi
Kylie Jenner tam 1,2 milyar dolar değerindeki markanın %51’lik hissesini satmaya karar verdi.
Eda Özdemir - PembeNar Özel
Ünlü televizyon yıldızı ve girişimci Kylie Jenner, 2015 yılında kurduğu ve günümüzde 1,2 milyar dolar değerindeki markanın %51’lik hissesini satmaya karar verdi.
Markanın yeni yatırımcısı ise Gucci, Marc Jacobs, Covergirl, Rimmel London, Max Factor gibi markaları bünyesinde barındıran Coty şirketi.
Dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner'ın kurduğu bu şirket, satın almanın açıklanmasının ardından Coty şirketinin hisse değerlerini %2.6 oranında yükseltti.
Yapılan anlaşmaya göre Kylie ve ekibi, markanın pazarlama kısmında rol almaya devam edecek. Satın alma süreci gelecek yılın ilk çeyreğinde tamamlanmış olacak.
Kylie Cosmetics'in geçtiğimiz 12 aydaki geliri 177 milyon dolar olduğu açıklandı. Coty şirketinin satın alma haberi ile beraber hisselerinde olan yükseliş 2019 yılındaki değerine göre %86 değerlenmiş oldu.