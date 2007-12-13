Kylie Minogue kutlaması

Sahne şovları,kostümleri ve ayartıcı duruşuyla bir pop ikonası haline gelen, uzun süre boğuştuğu kanseri yenerek müziğe sıkı sıkı sarılan Kylie Minogue 'un hayranları tüm dünyada şarkıcının yeni albümünü kutluyorlar.

Türkiye’de albümü EMI tarafından bu hafta yayınlanan Minogue’un albüm kutlaması, yarın gece saat 23.00’te Psikolog DJ Cenk Erdem ve EMI Müzik Türkiye işbirliğiyle Beyoğlu Barbahçe’de gerçekleştirilecek. Gecede konuklara Kylie ile ilgili sürpriz hediyeler de verilecek. Mekandaki ekranlara Kylie’nin özel görüntüleri yansıtılırken, sanatçının yepyeni albümü ''X'''in şarkılarıyla beraber, en ünlü şarkılarıyla tam bir disko gecesi yaşanacak. Bilet fiyatı: 20 YTL (0212) 245 17 18