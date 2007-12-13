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    HaberlerEtkinlikKylie Minogue kutlaması
    13.12.2007 - 00:00 |

    Kylie Minogue kutlaması

    Eğlenceli bir cuma gecesi geçirmek isteyenler Kylie Minogue'un albüm kutlamasına katılabilirler.

    Sahne şovları,kostümleri ve ayartıcı duruşuyla bir pop ikonası haline gelen, uzun süre boğuştuğu kanseri yenerek müziğe sıkı sıkı sarılan Kylie Minogue 'un hayranları tüm dünyada şarkıcının yeni albümünü kutluyorlar.

    Türkiye’de albümü EMI tarafından bu hafta yayınlanan Minogue’un albüm kutlaması, yarın gece saat 23.00’te Psikolog DJ Cenk Erdem ve EMI Müzik Türkiye işbirliğiyle Beyoğlu Barbahçe’de gerçekleştirilecek. Gecede konuklara Kylie ile ilgili sürpriz hediyeler de verilecek. Mekandaki ekranlara Kylie’nin özel görüntüleri yansıtılırken, sanatçının yepyeni albümü ''X'''in şarkılarıyla beraber, en ünlü şarkılarıyla tam bir disko gecesi yaşanacak. Bilet fiyatı: 20 YTL (0212) 245 17 18

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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