16.04.2014 - 10:08 |
Kylie'ye öpücüklü parti!
Dans pistlerine 12. stüdyo albümü “Kiss me once “ ile geri dönen Kylie Minogue’un, EMI Müzik Türkiye etiketiyle bizde de görücüye çıkan disko havasındaki yeni albümüne kutlama Psikolog dj Cenk Erdem ile gerçekleşiyor
. Daha önce de Kylie Minogue’un “Boombox”, “X” ve “Aphrodite” albümlerine resmi tanıtım geceleri ve yine Kylie’ye 25. yıl kutlaması da düzenleyen Erdem, bu kez Kylie’ye öpücüklü parti ile 26 Nisan Cumartesi gecesi Taksim Odakule’de Sugar & Spice dj kabininde.
Albüme de ismini veren Sia imzalı “Kiss me once “ şarkısı üzerinden adını alan öpücüklü partinin Kylie sürprizleri de dj kabininden geliyor olacak. 26 Nisan Cumartesi gecesi saat 22.00 ‘de başlayacak partiye girişler ücretsiz.
KYLIE “KISS ME ONCE” PARTY, 26 NİSAN 2014, CUMARTESİ, SAAT:22.00
Adres: SUGAR & SPICE
Saka Salim Sok., No3/A
İstiklal cad, 34430, Beyoğlu, İstanbul