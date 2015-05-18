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    HaberlerEtkinlik‘L’Italiano’ İstanbul’da yankılanacak
    18.05.2015 - 10:00 |

    ‘L’Italiano’ İstanbul’da yankılanacak

    Romantizmin en büyük seslerinden Toto Cutugno, 28 Mayıs Perşembe akşamı CRR'de sahne alacak.

    ‘L’Italiano’ İstanbul’da yankılanacak

    ‘L'Italiano’ dan, ‘Serenata’ya, ‘Donna Donna Mia’den ‘Solo noi’, ‘Gli amori’, ‘Insieme: 1992’ ve ‘Le mamme’ye onlarca hit eserin sahibi Toto Cutugno, amatör zamanlarında İtalyan yarımadasının restoran ve barlarında sahne aldı.

    Joe Dassin’e verdiği ‘Indian Summer’ isimli şarkısı 1975’te uluslararası başarı kazanan; Dalida ile birlikte yazdığı ‘Laissez moe danser’ platin plak ödülü alan Toto Cutugno, ilk albümü Albatros’u 1976 yılında yayımladı.

    Giderek artan başarılar ve popülarite 1983’te doruğa ulaştıktan üç yıl sonra ‘L’İtaliano’, son beş yılda en çok satan İtalyanca şarkı ünvanını aldı.
    Bir kuşak için Adriano Celentano, sonraki için Toto Cutugno..

    Romantizmin bu iki benzersiz sesinden ikincisini canlı olarak duymak için 28 Mayıs 2015'te CRR'de olun…

    www.biletix.com
    28 Mayıs Perşembe 20.00

    1. Kategori - 133.50 TL
    2. Kategori - 93.50 TL
    3. Kategori - 63.50 TL
    60 yaş üstü bileti - 43.50 TL

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