Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEditörün SeçtikleriLaledan Restoranın Menüsü Tamamen Yenilendi: ‘‘Pasta & More’’
22.10.2019 - 12:10 |

Laledan Restoranın Menüsü Tamamen Yenilendi: ‘‘Pasta & More’’

İstanbul, 22 Ekim 2019; Çırağan Palace Kempinski İstanbul’un Boğaz’a nazır Laledan Restoranı, öğle ve akşam yemekleri menüsünü tamamen yenileyerek ‘‘Pasta & More’’ konsepti ile taze makarnaların ve en beğenilen İtalyan lezzetlerinin ön plana çıkartıldığı tatları misafirleri ile buluşturuyor.

Laledan Restoranın Menüsü Tamamen Yenilendi: ‘‘Pasta & More’’

Sicilyalı şef Giovanni Vaccaro’nun Çırağan Palace Kempinski İstanbul Baş Aşçı’sı Sezai Erdoğan ile çalışarak oluşturduğu menü vazgeçilmez İtalyan lezzetlerinden örnekleri kapsıyor. 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Şef Vaccaro bir ay süreyle İstanbul’a gelerek Laledan aşçıları ile birebir İtalyan lezzetlerinin sırlarını paylaştı. Lüksemburg’da kendine ait ünlü bir İtalyan restoranı olan şef, ayrıca uzun yıllar ünlü lüks otel zincirlerinde baş aşçılık da yaptı. Yolları şeflik yaptığı dönemlerde Çırağan Sarayı Genel Müdürü Ralph Radtke ile kesişen Şef Vaccaro, daha önceki yıllarda da Çırağan Palace Kempinski İstanbul’a gelerek İtalyan yemek festivallerinde aktif çalışmalarda bulunmuştu.

Saray’da ‘‘Pasta & More’’ Konseptine Özel “Makarna Üretim Odası”

Pasta & More konseptinin adı Saray’da yer alan yeni makarna üretim odasından geliyor. Menünün en önemli özelliği, çeşit çeşit lezzetlerle taze makarna çeşitleri sunması. İtalya’nın en favori makarna çeşitlerinden penne, rigatoni, spaghetti, pappardelle, tagliatelle, fettucine, cavatelli ve fusilli gibi farklı şekillerde taze makarnalar üretilip sonrasında enfes lezzetlerle buluşuyor. Pasta & More menüsünde yer alan makarnalardan bazıları; karides ve midyeli “cavatelli”; ıstakozlu spaghetti “alla chitarra”; gorgonzola sosu ve ceviz ile “rigatoni”; çam fıstıklı gorgonzola sosu, sote patlıcan ile ıspanak ve ricottalı “tortellini”; karides “mezzelune”; rendelenmiş “pecorino” ile dana etli ve bademli bohça “casonsei”; yengeç “tortellini” gibi leziz İtalyan makarnalarının yanı sıra birbirinden enfes dana etli, balıklı ve sebzeli lazanya çeşitleri de gerçek İtalyan damak zevkini Laledan’da sunuyor.

Makarnadan Fazlası da Menüde Bulunuyor

Makarnaların yanı sıra ‘‘Pasta & More’’ konsepti menüsünde İtalyan mutfağının olmazsa olmazlarından bazı örnekler başlangıç, ana yemek ve tatlı seçenekleri arasında yer alıyor. Misafirler masaya oturduğu an servis edilen susamlı Sicilya ekmeği, İtalyan usulü mısır ekmeği Polenta, grissini gibi ekmek çeşitlerinin yanında; fesleğenli, biberiyeli, kekikli ve acı biberle lezzetlendirilmiş doğal zeytinyağları eşlik ediyor. İtalyan usulü ekmeklerden biri olarak bilinen “focaccia” da tadımlık olarak servisin yanında ikram ediliyor. Ricotta ile doldurulmuş kabak çiçeği tempura, kızarmış patlıcan ve fesleğenli yeşilliklerle kılıç balığı “carpaccio”, ekşili ahtapot salatası, İtalyan şarküteri tabağı gibi seçenekler menüde başlangıçlar arasında yer alıyor. Menünün bir diğer yıldızı da risotto çeşitleri. Ricotto peynirli sote kalamarlı risottodan rendelenmiş parmesan ile taleggio peynirli risotto gibi farklı risotto lezzetleri tadılmayı bekliyor. İtalyan tarzı sunumlarla hazırlanan deniz levreği ve marine edilmiş ızgara yazılı orkinos gibi balık çeşitlerinin yanında et menüsü de çok leziz. Dana eti file tornedo tagliata ve mantarla doldurulmuş tavuk filetosu menüden sadece birkaç lezzet. İtalyan menüsünde aynı zamanda vejetaryenlere özel seçenekler de yer almakta.

Laledan Restoranın Menüsü Tamamen Yenilendi: ‘‘Pasta & More’’

En leziz ve en popüler İtalyan tatlıları da Pasta & More menüsünde damakları lezzetlendiriyor. İtalyanların geleneksel içi şekerlemeli tatlısı karamelize “pecan” fıstığı ve turna yemişli “Cassata”; İtalyan kurabiyesi “Amaretti”li, vanilyalı ve kızarmış biberli Panna Cotta; kahveli bisküvili fındık kubbesi; karamelize fıstık ile limonlu bezeli tart; uzun yıllar önce İtalya'da keşfedilmiş, tatlılar için kullanılan hafif bir sos olan Sabayon’un üzerinde bademli dondurma dilimleri ile buluştuğu orman meyveli Sabayon tatlısı gibi birçok enfes lezzet ziyafet şöleni sunuyor. Ve olmazsa olmaz İtalyan tatlısı Tiramisu, Şef Vaccaro’nun kendine özgü sunumuyla yeşil fıstıklı bisküvi ve ahududu ile servis ediliyor.

İçecek menüsünden alkollü ve alkolsüz klasik İtalyan kokteylleri; Toskana, Sicilya, Piyemonte, Umbria, Veneto gibi İtalya’nın farklı bölgelerinden gelen üst kalite şaraplar İtalyan yemeklerine eşlik ediyor. Enfes aromalı caffe doppio, caffe ristretto gibi İtalyan espressoları, mochaccino, caffe macchiato gibi kahveler¸ arzu edenlere ise “Yemek Sonrası Kokteylleri” olarak mascorpone peynirli Tiramisutini, Espresso Martini, Chocolate Martini, üzüm posalarının damıtılmasıyla yapılan İtalyan içkisi “grappa” çeşitleriyle yapılan Caffe Corretto gibi alkollü kahveler eşlik ediyor.

‘‘Pasta & More’’ lezzetlerinden taze makarna çeşitleri ve menüye özel bazı tatlar her Pazar Laledan’da gerçekleşen ünlü Çırağan brunchları’nda da sunulacak. Leziz ve günlük olarak Çırağan Sarayı’nda üretilen taptaze İtalyan makarnalarını aynı zamanda dileyen konuklar Laledan Restoran’dan satın alabilecek.

Pasta & More ile Laledan Restoran; à la carte öğle ve akşam yemeği menüsü ile misafirlerine İtalyan lezzetlerini deneyimlemenin ayrıcalığını sunuyor.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Beyaz Gömlek Zarafeti

Beyaz Gömlek Zarafeti
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
KOVA
BALIK
Bugün

Bugün kendinizi ifade ederken duygusal abartılar yaşayabilirsiniz. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Harcamalarınıza dikkat etmekte fayda var. Bugün sanatsal aktivitelerle gününüzü değerlendirmek isteyebilirsiniz. Birkaç gündür ilgilendiğiniz işlerinizi tamamlamakla uğraşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Aileye ait konularda duygusal baskı hissedebilirsiniz. Özgürlük isteği içinde olacağınız zamanlar var. Güven aradığınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Geçmişinizden gelen bazı konularla ilgilenebilir ve bunların tamamlanmasını sağlayabilirsiniz. Akşam saatlerinde bireysellik içinde yeni fikirlere açık olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde iletişimden kaynaklı sıkıntılar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Fikirlerinizi paylaşırken duygusal abartıya kaçabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz zamanlar var. Yazışma ve iletişimle geçen hızlı bir süreç yaşayabilirsiniz. Bazen iletişiminizin kısıtlandığını hissedebilirsiniz, sakin kalmakta fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Parasal konularda dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili başkalarından destek alabileceğiniz olanaklar var. İşle ilgili konularda baskılandığınızı hissedebilir, iletişim kurmakta zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Karşınızdakini anlamak için özen göstermelisiniz. Olaylara karşı sakinliğinizi korumanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda planlamalar yapmak isteyeceğiniz zamanlar var. İlişkilerinizde duygusal abartıdan kaçınmaya özen gösterin. İletişimde olduğunuz kişilere karşı sabırlı davranmanız gerekebilir. Fikir çatışmalarına girmemeye dikkat etmelisiniz. Gece saatleri yeni fikirlere daha açık olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gizli kalmış konular gündeminizi etkileyebilir. Yaşadığınız olaylardan ötürü duygusal baskı altında olduğunuzu hissedebilirsiniz. İletişim çatışmalarından uzak durmanızda fayda var. Gün içinde kabullenme içinde olacağınız durumlar olabilir. İşlerinizi bitirmeniz için gün içinde uygun zamanlar var. Sabrınızla bugünü en iyi şekilde atlatabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentileriniz hakkındaki fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşmaktan keyif alacağınız bir gündesiniz. Yaşayacağınız olaylarda duygusal abartıdan kaçınmalısınız. Sosyal konular gündeminizi etkileyebilir. Son zamanlarda uğraştığınız konularla ilgilenip, sonlandırmak isteyebilirsiniz. İşlerinizde başkalarından destek alacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda kendinizi duygusal baskı altında hissedebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri anlamak için daha fazla sarf etmeniz gereken zamanlar yaşayabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak ve faydalı olmak için çaba içinde olabilirsiniz. Parlamak ve önde olmak isteyeceğiniz zamanlar var. Sorumluluklarınıza odaklanıp, işlerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak, öğrenmek ve özgürleşme isteği içinde olabilirsiniz. Küçük tatil planları yapmak isteyeceğiniz zamanlar var. Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. Ruhsal olarak baskı hissedebilirsiniz, bu durum sizi kaygılandırabilir. Gün içinde oluşacak karışıklıklara karşı sakinliğinizi korumanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eksik iletişimden kaynaklanan krizler yaşayacağınız zamanlar olabilir. Kendinizi duygusal olarak baskı altında hissedebilirsiniz. Rahatlatmanız ve çatışmalardan uzak durmanızda fayda var. Karşınızdaki insanı anlamak için daha çok çaba sarf etmeniz gerekebilir. Ortaklı para durumlarına da özen göstermelisiniz. Yenilenmeye gitmek size iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinize bugün daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Olaylara karşı tepkinizi kontrol etmenizde fayda var. İletişimden kaynaklı problemler yaşayabilirsiniz. Duygularınızı abartılı şekilde gösterme eğiliminde olabilirsiniz. İlişkilerinize özen göstermeniz gereken zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki konular ve sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı daha özverili olmanız gereken zamanlar içinde olabilirsiniz. Baskılandığınızı hissettiğiniz zamanlar yaşayabilirsiniz.  Sakinliğinizi korumaya özen göstermelisiniz. Bitirmek için çabaladığınız işlerinizi tamamlamak için iyi fırsatlar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Serra Özsoy
Serra ÖzsoyTekniklerle Gardırop Detoksu
Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu Özkal
Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu ÖzkalEvren Boşluk Sevmez
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu BıyıklıoğluYaşam Koçları Ne Yapar?
Ergoterapist Rabia Tuğçe Karaman
Ergoterapist Rabia Tuğçe KaramanDuyu Bütünlemeyi Kim Uygular?
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaBurun Ucu Estetiği (Tiplasti)
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanSınav Stresini Aile Olarak Yönetmek
Nur Demir
Nur DemirTitreşiminizi Yükseltmek
Op.Dr. Tufan Evciman
Op.Dr. Tufan EvcimanBlefarit (Göz Kapağı İltihabı)
Melis Güvenç
Melis Güvenç"Benim Kulvarım Farklı"
Simay Özyiğit
Simay ÖzyiğitÇocukla İletişim
En Çok İzlenen Videolar
Kemik iliği nakli için kimler verici olabilir?Kemik iliği nakli için kimler verici olabilir?
Kemik iliği nakli nedir?Kemik iliği nakli nedir?
Kemik iliği nakli hangi hastalara yapılır?Kemik iliği nakli hangi hastalara yapılır?
İstanbul Moda Haftası İlkbahar/Yaz 2020 Özelİstanbul Moda Haftası İlkbahar/Yaz 2020 Özel

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kuşkonmaz ve zencefille zenginleştirilen levrek oturtma

Kuşkonmaz ve zencefille zenginleştirilen levrek oturtma

Laledan Restoranın Menüsü Tamamen Yenilendi: ‘‘Pasta & More’’

Laledan Restoranın Menüsü Tamamen Yenilendi: ‘‘Pasta & More’’

Peynirde prostat kanseri tehlikesi!

Peynirde prostat kanseri tehlikesi!

Ani kalp çarpıntısı hastalık habercisi olabilir

Ani kalp çarpıntısı hastalık habercisi olabilir

Sıradaki Haber