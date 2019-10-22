Laledan Restoranın Menüsü Tamamen Yenilendi: ‘‘Pasta & More’’

Sicilyalı şef Giovanni Vaccaro’nun Çırağan Palace Kempinski İstanbul Baş Aşçı’sı Sezai Erdoğan ile çalışarak oluşturduğu menü vazgeçilmez İtalyan lezzetlerinden örnekleri kapsıyor. 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Şef Vaccaro bir ay süreyle İstanbul’a gelerek Laledan aşçıları ile birebir İtalyan lezzetlerinin sırlarını paylaştı. Lüksemburg’da kendine ait ünlü bir İtalyan restoranı olan şef, ayrıca uzun yıllar ünlü lüks otel zincirlerinde baş aşçılık da yaptı. Yolları şeflik yaptığı dönemlerde Çırağan Sarayı Genel Müdürü Ralph Radtke ile kesişen Şef Vaccaro, daha önceki yıllarda da Çırağan Palace Kempinski İstanbul’a gelerek İtalyan yemek festivallerinde aktif çalışmalarda bulunmuştu.

Saray’da ‘‘Pasta & More’’ Konseptine Özel “Makarna Üretim Odası”

Pasta & More konseptinin adı Saray’da yer alan yeni makarna üretim odasından geliyor. Menünün en önemli özelliği, çeşit çeşit lezzetlerle taze makarna çeşitleri sunması. İtalya’nın en favori makarna çeşitlerinden penne, rigatoni, spaghetti, pappardelle, tagliatelle, fettucine, cavatelli ve fusilli gibi farklı şekillerde taze makarnalar üretilip sonrasında enfes lezzetlerle buluşuyor. Pasta & More menüsünde yer alan makarnalardan bazıları; karides ve midyeli “cavatelli”; ıstakozlu spaghetti “alla chitarra”; gorgonzola sosu ve ceviz ile “rigatoni”; çam fıstıklı gorgonzola sosu, sote patlıcan ile ıspanak ve ricottalı “tortellini”; karides “mezzelune”; rendelenmiş “pecorino” ile dana etli ve bademli bohça “casonsei”; yengeç “tortellini” gibi leziz İtalyan makarnalarının yanı sıra birbirinden enfes dana etli, balıklı ve sebzeli lazanya çeşitleri de gerçek İtalyan damak zevkini Laledan’da sunuyor.

Makarnadan Fazlası da Menüde Bulunuyor

Makarnaların yanı sıra ‘‘Pasta & More’’ konsepti menüsünde İtalyan mutfağının olmazsa olmazlarından bazı örnekler başlangıç, ana yemek ve tatlı seçenekleri arasında yer alıyor. Misafirler masaya oturduğu an servis edilen susamlı Sicilya ekmeği, İtalyan usulü mısır ekmeği Polenta, grissini gibi ekmek çeşitlerinin yanında; fesleğenli, biberiyeli, kekikli ve acı biberle lezzetlendirilmiş doğal zeytinyağları eşlik ediyor. İtalyan usulü ekmeklerden biri olarak bilinen “focaccia” da tadımlık olarak servisin yanında ikram ediliyor. Ricotta ile doldurulmuş kabak çiçeği tempura, kızarmış patlıcan ve fesleğenli yeşilliklerle kılıç balığı “carpaccio”, ekşili ahtapot salatası, İtalyan şarküteri tabağı gibi seçenekler menüde başlangıçlar arasında yer alıyor. Menünün bir diğer yıldızı da risotto çeşitleri. Ricotto peynirli sote kalamarlı risottodan rendelenmiş parmesan ile taleggio peynirli risotto gibi farklı risotto lezzetleri tadılmayı bekliyor. İtalyan tarzı sunumlarla hazırlanan deniz levreği ve marine edilmiş ızgara yazılı orkinos gibi balık çeşitlerinin yanında et menüsü de çok leziz. Dana eti file tornedo tagliata ve mantarla doldurulmuş tavuk filetosu menüden sadece birkaç lezzet. İtalyan menüsünde aynı zamanda vejetaryenlere özel seçenekler de yer almakta.

En leziz ve en popüler İtalyan tatlıları da Pasta & More menüsünde damakları lezzetlendiriyor. İtalyanların geleneksel içi şekerlemeli tatlısı karamelize “pecan” fıstığı ve turna yemişli “Cassata”; İtalyan kurabiyesi “Amaretti”li, vanilyalı ve kızarmış biberli Panna Cotta; kahveli bisküvili fındık kubbesi; karamelize fıstık ile limonlu bezeli tart; uzun yıllar önce İtalya'da keşfedilmiş, tatlılar için kullanılan hafif bir sos olan Sabayon’un üzerinde bademli dondurma dilimleri ile buluştuğu orman meyveli Sabayon tatlısı gibi birçok enfes lezzet ziyafet şöleni sunuyor. Ve olmazsa olmaz İtalyan tatlısı Tiramisu, Şef Vaccaro’nun kendine özgü sunumuyla yeşil fıstıklı bisküvi ve ahududu ile servis ediliyor.

İçecek menüsünden alkollü ve alkolsüz klasik İtalyan kokteylleri; Toskana, Sicilya, Piyemonte, Umbria, Veneto gibi İtalya’nın farklı bölgelerinden gelen üst kalite şaraplar İtalyan yemeklerine eşlik ediyor. Enfes aromalı caffe doppio, caffe ristretto gibi İtalyan espressoları, mochaccino, caffe macchiato gibi kahveler¸ arzu edenlere ise “Yemek Sonrası Kokteylleri” olarak mascorpone peynirli Tiramisutini, Espresso Martini, Chocolate Martini, üzüm posalarının damıtılmasıyla yapılan İtalyan içkisi “grappa” çeşitleriyle yapılan Caffe Corretto gibi alkollü kahveler eşlik ediyor.

‘‘Pasta & More’’ lezzetlerinden taze makarna çeşitleri ve menüye özel bazı tatlar her Pazar Laledan’da gerçekleşen ünlü Çırağan brunchları’nda da sunulacak. Leziz ve günlük olarak Çırağan Sarayı’nda üretilen taptaze İtalyan makarnalarını aynı zamanda dileyen konuklar Laledan Restoran’dan satın alabilecek.

Pasta & More ile Laledan Restoran; à la carte öğle ve akşam yemeği menüsü ile misafirlerine İtalyan lezzetlerini deneyimlemenin ayrıcalığını sunuyor.