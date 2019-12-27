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27.12.2019 - 16:11 |

Lassa sıtması nedeniyle hastaneyi kapattılar!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ebonyi eyaletinde, farelerden insanlara geçen ve ölümcül olabilen "Lassa sıtması" salgını nedeniyle bir hastane geçici olarak kapatıldı

Lassa sıtması nedeniyle hastaneyi kapattılar!

Ebonyi Eyalet Valisi David Umahi, eyalete bağlı İzzi bölgesindeki St. Vincent Hastanesi'nde görülen Lassa sıtması vakası nedeniyle tesisin geçici olarak kapatıldığını belirtti.

Umahi, hastane personelinin sağlık kontrolü için bir başka hastaneye, hasta ve yakınlarının ise karantina altında alındığını kaydetti. 

Nijerya hükümeti, Lassa sıtması nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla bulaşıyor

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

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