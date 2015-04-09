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    HaberlerEtkinlikLatin Müziğinin sıcaklığı Babylon'da
    09.04.2015 - 10:38 |

    Latin Müziğinin sıcaklığı Babylon'da

    Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars Babylon'da sahne alacak...

    Latin Müziğinin sıcaklığı Babylon'da

    Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars latin müzik dünyasının geleneksel tınılarını Babylon sahnesine taşımak için 10 Nisan Cuma gecesi konuk oluyor. Salsa, cha cha ve bolero gibi Akdeniz dünyasının hüznünü ve neşesini bir arada sunan melodiler konusunda usta Ayhan Sicimoğlu katılımcıları gece boyunca dans pistinde tutacak.

    Babylon konser biletleri biletix.com adresinden ve Babylon gişesinden satın alınabiliyor.

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