Latin rüzgarı esecek!

İstanbul Arena Refresh the Venue’de düzenlenecek olan etkinlik, Latin dansının Türkiye’deki temsilcilerinden biri olan Mundo Latino’nun organizatörlüğünde gerçekleşecek.

Turkey Latin Fest, dünyaca ünlü salsa organizatörü Paul Young’ı da kadrosunda barındırıyor. Festivalde, bu yıl Bostonlu Mambo Dans grubu Hacha Machete yer alıyor. Ayrıca, Mambo dansının yeni temsilcisi Juan

Matos’un partneri Candy Mena ile birlikte sahne alacağı etkinlikte koreograflarından biri olan Eric Lalata’nın önderliğinde salsaya yenilikçi bir bakış getiren Hollandalı grup Salsa Dance Squad da dans sevenlerle buluşacak.