Lay's ile eğlenceli tatlar

Sevilen patates tadının fırınlanmış hali Lay’s Fırından ile ünlü şef Yağız İzgül önderliğinde keyifli bir workshop etkinliği düzenlendi. Dream Akademi’de gerçekleşen etkinliğe katılanlar Lay’s Fırından lezzetleri ile birbirinden farklı ve özel tatlar hazırladılar. Lay’s Fırından ile hazırlanan Aperativo, Lay’s Eğlenceli, Tavuk Parmakları, Lay’s Tatlı büyük beğeni topladı.

Enfes lezzeti ve kızartılmadan sadece fırınlanarak %50 daha az yağlı olma özelliği ile en sevilen atıştırmalıklardan biri olan Lay’s Fırından, ünlü şef Yağız İzgül ile keyifli bir workshop etkinliği düzenledi. Lay’s Fırından ile klasikleşmiş tatların tekrar yorumlandığı etkinlikte çıtır çıtır lezzetler etkinliğe damgasını vurdu. Yılbaşına özel tatların da hazırlandığı keyifli etkinlikte küçükten büyüğe herkesin seveceği birbirinden özel lezzetler hazırlandı.

PepsiCo Kurumsal İletişim Müdürü Didem Şinik konuyla ilgili olarak “Türkiye'nin farklı bölgelerinde özel çiftçilerle özenle yetiştirilmiş patateslerden üretilen Lay's cipsleri lezzeti ve kokusuyla cips sevenlerin en çok tercih ettiği atıştırmalık markalarından biri. Şimdi de sevilen patates tadının fırınlanmış halini, Türkiye’nin enfes tatlarıyla bir araya getirerek Lay’s Fırından’ı yarattık. Üstelik Lay's Fırından, kızartılmadığı ve sadece fırınlandığı için %50 daha az yağlı. %50 daha az yağlı olması sebebiyle kadınların favori atıştırmalıkları arasında yer alıyor. PepsiCo olarak tüketicilerimize en iyisini sunabilmek adına en kaliteli hammaddeye ulaşmak ve çevreye karşı olan sorumluluğumuzu en üst düzeyde yerine getirmek için birlikte çalıştığımız çiftçilere ve tedarikçilere yatırım yapıyoruz ve tarımsal sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.” dedi.

Tarifler

1. Aperativo

(Lay’s üzerinde keçi peyniri ve elma reçeli)

Malzemeler - 1 kişilik

1 paket Lay’s (yoğurt ve mevsim yeşillikli)

100 g büş

1 kavanoz elma reçeli (chutney ya da relish diye bulunabilir)



2. Lay’s Eğlenceli

(Lay’s kaplı jalepeno poppers)

Malzemeler - 1 kişilik

6-7 adet yeşil Meksika biberi ( doldurulmaya müsait)

100 g rende mozarella peyniri

1 bardak süt

1 paket Lay’s (kurutulmuş domates ve fesleğenli)

150g un

100 g panko

Tuz, karabiber, zeytinyağı

Hazırlanışı

- Lay’s cipsler kırılır ve mozarella peyniri ile karıştırılır

- Jalepeno biberleri ortalarından yarılır ve peynirli karışım ile doldurulur

- Ayrı kâselerde süt ve un hazırlanır

- Biberler önce süte sonra una bulanır

- 5-10 dakika yağılı kâğıt üzerinde biberlerin kuruması beklenir

- biberler sonra bir kez daha süte batırılır ve ekmek kırıntısı ile kaplanır

- 180 derecede altın rengi alıncaya kadar kızartılır

3. Ana yemek

(tavuk parmakları)

Malzemeler - 1 kişilik

1 adet tavuk göğüs fileto

1 paket Lay’s ( yoğurt ve mevsim yeşillikli)

1 paket Lay’s ( kurutulmuş domates ve fesleğenli)

2 yumurta

1/2 lt süt

Hazırlanışı

- Fırınlar 200 dereceye ayarlanır

- Lay’s cipsler kırılır ve karıştırılır

- Tavuklar parmaklar halinde kesilir, tuz ve karabiber ile ön lezzetlendirmeleri yapılır

- 1 yumurta ve 1 yemek kaşığı süt çırpılır

- Hazırlanan tavuklar yumurta karışımına batırılır

- Sonrasında kırık cipsler ile kaplanır

- Fırın tepsisinin üzerine fırın kâğıdı kaplanır ve tavuklar konulur

- Üzerlerinde zeytinyağı gezdirilir

- 20 dakika fırınlanır (10. dakikada tersyüz edilir)



4. Lay’s Tatlı

(Lay’s brittle bar)

Malzemeler - 25 kişilik

200 g beyaz toz şeker

50g tereyağı

1 limon

1 paket mevsim Lay’s Fırından Yoğurt Mevsim Yeşillikleri Çeşnili

1 paket kurutulmuş Lay’s Fırından Kurutulmuş Domates ve Fesleğen

50 g susam

50 g kurutulmuş yabanmersini

Hazırlanışı

- Bir tavada orta ateşte şeker karamelize edilir

- Bu esnada lays cipler kırılır ve susam ve yabanmersini ile karıştırılır

- Dikdörtgen bir kalıp yağlı kağıt ile kaplanır

- Cipsli karışım bu kalıba yayılır

- Şeker erimeye başladığında limon sıkılır

- Şeker eridikten sonra 30 gr tereyağı ilave edilir ve çırparak homojen hale getirilir

- Erimiş şeker cipsli karışımın olduğu kalıba dökülür ve yayılır

- Soğuması beklenir ve çubuklar halinde kesilir

