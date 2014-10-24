LEDApple 1 Kasım gecesi Bronx Pi Sahne'de!

2010 yılında kurulan, başarılı cover'larıyla dikkatleri çeken, Kore'li pop grubu LEDApple, ilk kez Türkiye'ye geliyor.





Bugüne kadar yayınladıkları albümleri, klipleri ve verdikleri konserlerle, Dünya çapında büyük hayran kitleleri oluşan grup, 1 Kasim Cts gecesi Bronx Pi Sahnesi'nde olacak.

Biletlerin Bronx Pi Sahne gişesinden satıldığı etkinlikte, yoğun talep sebebiyle, bilet satışları, 30 Ekim Cts günü devam etmek üzere durduruldu.







Çok az sayıda biletin kaldığı konser için mekanın kapılari 18.45de açılacak. 14 yaş üzeri müzikseverlerin izleyebileceği, üç ayrı fiyat kategorisinde biletin bulunduğu konserde, içki satışı yapılmayacak.





1 Kasım Cts

Kapı açılış 18.45

Konser saati 20.00



LEDApple'dan Türkiye'deki hayranlarına mesaj:

http://www.youtube.com/watch?v=25KA2B605MM



Silver 119 tl

Temel bilettir, herkes için uygundur.



Gold 149

Silver (Gümüş) bilet sahiplerine karşı girişte öncelik, duyurulacak sürpriz faydaların yanı sıra etkinlik boyunca satışa sunulacak hatırlanmaya değer şeylerde ve mağaza alışverişlerinde %15 indirim



Vip 185

Girişte ve mekan yerleşmesinde öncelik, duyurulacak sürpriz faydaların yanı sıra etkinlik boyunca satışa sunulacak hatırlanmaya değer şeylerde ve mağaza alışverişlerinde %25 indirim, fan miting, konser sonrası LEDApple ile imza & fotoğraf.