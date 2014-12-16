Lee Alex muhteşem şovuyla sahnede…

Dünya’da yılın illüzyonisti seçilen ödüllü İngiliz sanatçı Lee Alex, her yaştan izleyiciye seslenen büyüleyici şovu ile Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahne alıyor.



Gösteri tarihleri 20 Aralık – 27 Aralık…



25 ülkede yüzlerce şova imza atan ödüllü illüzyonist Lee Alex, “Magic Dreams” sahne şovuyla Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahneye çıkıyor. Lee Alex; sahnede uçacak, üçe bölünecek, dansçılarını kaybedecek. Kimi zaman seyircileri de sahneye alarak onlara sürprizler yapacak.



Ünlü illüzyonist Lee Alex, daha önce aralarında David Copperfield, Cris Angel, Siegfried & Roy gibi isimlerin aldığı "Dünya'da Yılın İllüzyonisti" ödülünün de sahibi. Gösterilerini büyük illüzyon oyunları, müzik, dans, özel efektler ve interaktif sürprizlerle harmanlayan Lee Alex, her yaştan izleyiciyi kendi sihirli düşlerine ortak olmaya çağırıyor.

Daha önce Türkiye'de, Cem Yılmaz'a "Hokkabaz" filminde danışmanlık yapmış olan Lee Alex, bu gösterisi ile adeta erken bir yeni yıl kutlaması yaşatacak. Dünyada yüz binin üzerinde seyircinin izlediği Magic Dreams Aralık ayında Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde illüzyon sevenleri bekliyor!