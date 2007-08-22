Lemel Garanti Galeri’de konuşacak

Osmanlı Bankası Müzesi Konferans Salonu’nda yapılacak panelde, serginin küratörlerinden Elizabeth Resnick’in yanı sıra geçen yıl Garanti Galeri’de sergisi açılan İsrailli grafik tasarımcı Yossi Lemel de konuşmacı olarak yer alacaklar. Türkiye’den Bülent Erkmen’in “Equal” (Eşit) ve Savaş Çekiç’in “Attention the System” (Dikkat Sistem) adlı afişleriyle katıldıkları sergide, Yossi Lemel’in de “Life Saver” (Hayat Kurtarıcı) adlı çalışması da bulunuyor. (0212) 293 63 71