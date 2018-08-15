Len Faki yeniden Suma Beach'te

Türkiye’nin ilk uluslararası plak şirketi Jeton Records ile Burn Energy, elektronik müziğin en iyi isimlerini bir kez daha Suma Beach’in büyülü ormanında buluşturuyor. 17 Ağustos Cuma günü düzenlenecek etkinliğe Berlin’in dünyaca ünlü gece kulübü Berghain’ın, kıdemli resident Dj’lerinden Türk Asıllı Len Faki konuk oluyor. Global tekno sahnesinin en önemli yıldızlarından olan ünlü Dj, bir yıl aradan sonra yeniden Türkiye’de müzik severlerle buluşacak. İkonik Berghain'in gerçek resident Dj’lerinden olan ve kurulduğu günden beri ana kadrosunda yer alan Len Faki, sahip olduğu eşsiz sound ile bugün birçok ismin ilham kaynağı. Efsanevi Ostgut Ton etiketi dışında, kurduğu plak şirketi Figure ile de sürekli yeni müzikler yayınlıyor ve tekno müziği yeni yeteneklerle buluşturuyor.

Ünlü Dj’ye gecede lokal sahnelerle sınırlı kalmayarak, Türkiye’yi uluslararası platformlarda da temsil eden Jeton Records’un kurucusu, başarılı Dj ve prodüktör Ferhat Albayrak ve dünyaca ünlü Great Stuff Recordings'in artisti olmayı başaran Ugur Project ev sahipliği yapacak.

