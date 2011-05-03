Lenovo, üniversitelileri coşturacak!

“Eğlenceye Sen de Katıl” sloganı ile yüksek performanslı teknolojiyi sıradışı ürünlerle bir araya getiren Lenovo, Mayıs ayında gerçekleşecek bahar şenliklerinde, 6-7 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi, 12-13 Mayıs’ta Yeditepe Üniversitesi, 14 Mayıs’ta Koç Üniversitesi ve son olarak 19 Mayıs’ta Galatasaray Üniversitesi’nde gençlerle buluşacak.



Gün boyu, ünlü sanatçıların konserlerinin, sıradışı etkinliklerin ve sınırsız eğlencenin eksik olmayacağı şenliklerde, Lenovo, dinamizmi, hızı ve en yeni ürünlerini öğrenciler ile test edecek.



Lenovo’nun IdeaPad ürün grubunda yer alan, oyun ve yüksek multimedya performansının en zirve modelleri Y, Z ve S serisi bilgisayar modellerinin yanısıra, Lenovo’nun teknoloji tutkunları ile buluşturduğu hepsi bir arada (AIO) ürünü A700, gençlerin aklını başından alacak.

Bahar şenlikleri boyunca isteyen herkesin katılabileceği FIFA 2011 ve Need For Speed turnuvaları ile birincilere müthiş ödüller verecek olan Lenovo, büyük ödüllerin yanısıra, gerçekleştireceği renkli aktivitelerle üniversitelileri netbooktan bilgisayar çantasına kadar birbirinden enerjik hediyelerle coşturacak.

Her sene, binlerce üniversitelinin akın ettiği bahar şenliklerinde yer alacak olan Lenovo, “Eğlenceye sen de katıl” konsepti ile genç ve eğlenceli ruhunu, bu şenliklerde de doludizgin devam ettirecek.